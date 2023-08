Reserva natural rusa propone una solución para evitar la migración de renos noruegos en lugar de sacrificarlos

La Dirección de Agricultura noruega no se ha puesto en contacto con la reserva natural rusa de Pasvik, que ha exigido una indemnización por los daños causados por renos noruegos que cruzaron la frontera y comieron pastizales por valor de 47 millones de coronas (más de 4 millones de dólares), informa RIA Novosti.

¿Qué pasó?

La semana pasada, las autoridades noruegas informaron que 40 de los 42 renos que han cruzado la frontera con Rusia este año fueron devueltos al país escandinavo y posteriormente sacrificados por el temor a que volvieran a entrar en territorio del país vecino y Oslo tuviera que pagar a Moscú una mayor indemnización por el destrozo de pastizales.

Los renos cruzan la frontera en busca de mejores pastos, causando daños a las reservas naturales rusas, en particular a la de Pasvik, en la provincia de Múrmansk. En este sentido, Noruega decidió reforzar la frontera con Rusia reconstruyendo una antigua valla para renos para impedir nuevas migraciones. La reconstrucción de una sección de unos 7 kilómetros de la estructura erigida en 1954 costará a Noruega unos 350.000 dólares y estará terminada para el 1 de octubre.

"No nos han notificado nada"

Mientras tanto, la parte rusa afirma que no ha recibido respuesta de Noruega en relación con el incidente. "No nos han notificado nada, no hemos recibido ninguna carta, no nos han llamado, no nos han escrito, no nos han enviado ningún fax. No se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento. Ellos [los noruegos] no pueden darnos la fecha exacta, quizá estén obligados por su dirección, les han prohibido comunicarse. Nadie nos ha prohibido nada. No sabemos si se pondrán en contacto con nosotros o no", declaró a la agencia Natalia Polikárpova, directora de la Reserva Natural de Pasvik.

En su opinión, es ilógico convertir en víctimas a los renos "desertores" que de todos modos se crían para obtener carne. "Los renos son de su propiedad [de las granjas noruegas], pueden hacer lo que quieran con ellos. Dicen que los sacrificaron para evitar el regreso de los renos a Rusia. Así que podemos concluir que estos 40 renos son los únicos que hay en Noruega, que no hay otros y que no entrarán otros. Eso es ridículo. Hay cientos de estos renos allí, así que el riesgo de que otros grupos de renos crucen no desaparece", declaró la funcionaria.

Además, señaló que el principal problema es que no se trata de animales domésticos, y se están lucrando con ellos. "Si se tratara de la fauna salvaje, nadie diría nada. Pero estos ciervos son la columna vertebral del negocio de las granjas. Se crían, los renos vienen, ganan masa, regresan a Noruega donde se sacrifican y obtienen beneficios", denunció Polikárpova.

Sin embargo, señaló que es poco probable que la construcción de una valla resuelva el problema. "Si construyen siete kilómetros de valla, no se resolverá el problema. Es necesario alejar a los renos de la línea fronteriza. Si se los aleja 200 kilómetros, por ejemplo, no vendrán a nosotros, sino que pastarán y se comerán el resto de la vegetación de Noruega", sugirió la directora, citada por medios locales.