"Hola mamá, te amo mucho": Un hijo robado al nacer se reencuentra con su madre en Chile 42 años después

Tras cuatro meses de intensa búsqueda de su familia biológica, Jimmy Thyden, quien fue separado de su madre al ser robado del hospital donde nació, en Chile, y posteriormente adoptado por una familia estadounidense, se ha reencontrado con su madre, María Angélica Gonzáles, 42 años después, informó este lunes AP, tras una entrevista con Thyden.

El hombre, que ahora es un abogado penalista del estado de Virginia en EE.UU. empezó la búsqueda de su familia biológica el pasado mes abril, después de leer una noticia sobre niños chilenos adoptados que se reunían con sus familias con ayuda de la organización sin ánimo de lucro Nos Buscamos, especializada en investigar vínculos familiares y reunir parientes separados en Chile.

Thyden se puso en contacto con la organización inmediatamente y descubrió que, después de nacer prematuramente en un hospital de Santiago de Chile, fue puesto en una incubadora, mientras que a su madre le dieron de alta. Sin embargo, cuando María Angélica volvió a por su hijo, el personal del hospital le dijo que había muerto y que se habían desecho de su cuerpo.

Nos buscamos trabaja en colaboración con la plataforma de genealogía MyHeritage, que proporciona pruebas de ADN gratuitas a domicilio para su distribución entre los adoptados chilenos y las presuntas víctimas de tráfico de menores en Chile. De esa forma, Thyden confirmó que era chileno y supo que estaba emparentado con un primo hermano que también utilizaba la plataforma.

"El papeleo que tengo de mi adopción dice que no tengo parientes vivos. Y en los últimos meses me he enterado de que tengo una mamá, cuatro hermanos y una hermana", declaró Thyden en la entrevista.

Finalmente, el pasado 17 de agosto, Thyden viajó a la ciudad chilena de Valdivia con su esposa e hijas para conocer a su recién descubierta familia, donde fue recibido con 42 globos, uno por cada año perdido. "Hola mamá, te amo mucho", dijo el hombre al ver a su madre por primera vez.

Thyden cuenta que su madre le dijo:"mijo, no tienes ni idea de los océanos que he llorado por ti. Cuántas noches he pasado en vela, rezando para que Dios me dejara vivir lo suficiente para saber qué te había pasado".

Red de tráfico de menores

Nos Buscamos cree que Jimmy fue una de las víctimas del tráfico de menores que tuvo lugar en las décadas de 1970 y 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según un informe de la Policía de Investigaciones de Chile, se estima que decenas de miles de niños fueron separados ilegalmente de sus familias y enviados a otros países para ser adoptados por familias adineradas.

"La verdadera historia es que estos niños fueron robados de mujeres pobres que no sabían cómo defenderse", denuncia Constanza del Río, fundadora y directora de Nos Buscamos. En los últimos nueve años, la organización ha ayudado a más de 450 adoptados a reunirse con sus familias biológicas.

Thyden también se reunió con el embajador de Chile en Estados Unidos para intentar que el Gobierno reconociera lo grave del problema de las adopciones forzosas. En este sentido, expuso que no existía ningún mecanismo, ni financiero ni de otro tipo para ayudar a los adoptados chilenos en sus esfuerzos por visitar su país de origen, pues él tuvo que vender un camión para pagar su viaje.

Jimmy denuncia que sus padres adoptivos, quienes no quisieron ser entrevistados, también fueron víctimas de la red de adopción ilegal, ya que no sabían que se lo habían llevado a la fuerza.