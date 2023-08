"No hubo un plan para abusar de nadie": Arranca el juicio por caso de violación grupal en Argentina

El juicio por el caso de violación grupal a una joven de 21 años, ocurrida el 28 de febrero de 2022 en el barrio de Palermo en Buenos Aires, arrancó este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 14 de la capital argentina, informa Télam.



La jornada inicial del debate comenzó con la lectura de las acusaciones planteadas en los requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía y la querella. Tras esto, solo uno de los acusados aceptó realizar una breve declaración.

"Yo los conocía previamente, no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie", dijo Ángel Pascual Ramos, de 24 años, que se negó a contestar preguntas adicionales.

Los vídeos de las cámaras de seguridad aledañas identifican al hombre como el primero en abusar de la víctima en el asiento delantero de un vehículo y, además, su perfil genético fue identificado tanto en el líquido seminal hallado en la ropa interior de la chica como en los hisopados practicados a la misma y bajo sus uñas, lo que la Fiscalía considera que demuestra que esta se resistió al acto sexual.

"Consentimiento no pudo haber"

"Hay una participación necesaria de todos ellos", explicó por su parte el abogado querellante Hugo Figueroa. "Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación", añadió

En este sentido, Figueroa indicó que todos ellos tuvieron un "rol preponderante" en la agresión, en la que "hubo dos autores" y el resto fueron "partícipes necesarios". "Consentimiento [de la víctima] no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los [exámenes] toxicológicos, los testimonios y las imágenes [que demuestran] que no podía mantenerse erguida en una silla", aseguró.

El debate se extenderá por otras siete jornadas a lo largo del próximo mes, en las que se espera que declaren más de 30 testigos. Los seis acusados son presuntos coautores de un delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas", que puede acarrear una pena de 8 a 20 años de cárcel, y de uno de "lesiones leves" producidas al testigo Luis Riveros Espínola, que podría aumentar la condena de prisión de un mes a un año.