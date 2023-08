Reuters: EE.UU. nombra a un nuevo alto funcionario responsable de la política hacia China

El Departamento de Estado de EE.UU. ha seleccionado al experimentado diplomático Mark Lambert como máximo funcionario de la dependencia que supervisa la política estadounidense hacia China, informa Reuters, citando cinco fuentes no especificadas, pero familiarizadas con el asunto.

Según los informantes de Reuters, Lambert probablemente sea nombrado subsecretario de Estado adjunto para China y Taiwán, reemplazando así el puesto que dejó en junio Rick Waters, que encabezaba la llamada Casa de China, una división creada a finales del año pasado para abordar la política estadounidense hacia el gigante asiático.

Aún se desconoce si Lambert aceptará el título de coordinador de la Casa de China. Además, de acuerdo con el medio "es poco probable que el nombramiento de Lambert cambie el tono de la política de Washington hacia China", conocida para Biden como una política de "dura competencia".

El Departamento de Estado todavía no anunció oficialmente el nombramiento de Lambert en el cargo, por lo que Reuters hizo una solicitud oficial a la agencia con el objetivo de aclarar la situación. En respuesta, un portavoz del Departamento de Estado señaló: "actualmente no hay anuncios de personal para hacer", por lo que no confirma ni refuta directamente la información. Asimismo, dos fuentes le manifestaron a Reuters que los senadores en este momento no tienen planes para forzar el proceso de aprobación de la candidatura de Lambert.

Si bien la Casa de China ha sido criticada por su burocracia en el pasado, el Departamento de Estado la considera una de sus divisiones más efectivas. Desde el medio, esperan que Lambert pueda tener un impacto positivo al ser un diplomático respetado y con experiencia en el este de Asia.