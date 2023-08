Petro responde a "calumnias" de la excandidata Ingrid Betancourt sobre su salud: ¿qué hay detrás?

En el debate mediático sobre la salud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, cada día aparecen cuestionadas revelaciones íntimas que apuntan a evidenciar la supuesta incapacidad del mandatario para gobernar, y que él ha negado categóricamente.

En esta oportunidad, el líder del Pacto Histórico le salió al paso a las declaraciones de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien desde la campaña de 2022 ha insistido en un supuesto estado depresivo por el que habría atravesado Petro en los años 90, cuando estuvo como diplomático en Bélgica.

La presidenta del partido Oxigeno Verde cuestionó las recientes ausencias del mandatario a eventos públicos y las relacionó con el 'diagnóstico' de depresión que ella supuestamente habría observado hace tres décadas, aunque no presentó ninguna prueba.

Por ese motivo, Betancourt se ha unido a la petición de la oposición para que Petro se someta a un examen médico, con la finalidad de determinar si está facultado o no para seguir en la Casa de Nariño.

En una interacción en la plataforma X, el presidente colombiano tildó de "calumnia" las aseveraciones de Betancourt en Semana –medio opositor que capitanea los cuestionamientos sobre la salud física y mental del jefe de Estado'– y la catalogó de "mala persona".

"Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia", escribió el gobernante.

Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida.Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia.Una actitud así solo puede provenir… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2023

¿Qué dijo Betancourt?

La presidenta del partido Oxigeno Verde dijo a Semana que en una visita al apartamento donde vivió Petro y su familia, en Bruselas, lo había encontrado "acostado, tirado en el suelo" a "pleno día".

"No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento", dijo la excandidata presidencial que estuvo retenida durante seis años por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según ella, Petro estaba "ido" e imposibilitado de "actuar". "Creo que el país debe tomar conciencia. Este no es un comportamiento excepcional (…). Para mí fue sorprendente, mas no incómodo, porque no conocía a Petro, lo iba a conocer y lo encontré en ese estado", aseveró.

La respuesta de Petro

En una entrevista conjunta entre Cambio y W Radio, el presidente sostuvo que lo dicho por Betancourt eran "mentiras" y le agregó un detalle más a la polémica entre ambos.

"Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio [exsenador Carlos Alonso Lucio], eran novios en ese momento, me rompieron una cama. Entonces Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. He tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro".

La infidencia de Petro sobre la cama no ha pasado desapercibida en las redes. Mientras algunos usuarios han compartido una serie de memes sobre la revelación, algunos internautas tildan al mandatario de machista.

Entonces Ingrid encontraba a Petro tirado en piso era porque le había roto la cama!!!! Jajajaja pic.twitter.com/sZMbJPONrv — Pika-Punk ☭ (@punk_pika) August 28, 2023

Petro dice que Ingrid y Lucio eran novios y que le rompieron una cama, un comentario propio de un patán. Ahí si no salen las feministas a linchar al "macho alfa"... pic.twitter.com/Yuly3AsesE — Isa Mejía (@isamg6) August 28, 2023

En otra parte de la entrevista, el jefe de Estado aseguró que la depresión nunca ha estado en su existencia yagregó que no entendía la razón del "chisme" de Betancourt. "Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras", expresó.

Al ser consultado sobre si padecía alguna enfermedad, dijo que no era "nada grave" y agregó que no era "lo mismo de siempre", con relación a un carcinoma en el esófago del que fue operado en Cuba, en 2020, y cuyas células malignas ya habrían desaparecido de su cuerpo, según informó.

Sobre los cambios en su agenda, dijo que eso ocurría porque la hacían terceros y no él, por lo que chocaban eventos y no se tomaban en cuenta variables como la extensión de las reuniones y el cansancio.

"Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores", aseveró.

