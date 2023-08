El asesor de Zelenski: "Definitivamente no habrá elecciones en Ucrania este año"

Desde el Gobierno ucraniano aseguran que el país no tiene ni el dinero ni la capacidad para celebrar los comicios.

El asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mijaíl Podoliak, en declaraciones al canal de televisión ucraniano 1+1 dijo que, si bien el presidente Vladímir Zelenski habla públicamente con cautela sobre las elecciones, es imposible celebrar los comicios bajo la ley marcial en vigor.

Las elecciones parlamentarias en Ucrania deberían celebrarse en octubre de 2023 y las presidenciales en la primavera de 2024, pero según la Constitución ucraniana, la ley marcial impide que se convoque a las urnas.

Zelenski ha mencionado reiteradamente que los comicios tendrán lugar solo después del fin de las hostilidades. Sin embargo, el mandatario ucraniano habría cambiado de opinión por las presiones de sus socios occidentales y bajo ciertas condiciones.

El senador estadounidense Lindsey Graham instó este lunes al Gobierno de Ucrania a celebrar elecciones "libres y justas" en medio del conflicto. Al respecto, el presidente ucraniano dijo que los comicios podrían llevarse a cabo "si Estados Unidos y Europa brindan apoyo financiero". "Le dije [a Graham]: 'Usted y yo deberíamos enviar observadores al frente para que tengamos elecciones legítimas para nosotros y para el mundo entero'", declaró.

No obstante, Podoliak aseguró que no habrá elecciones hasta el fin de las hostilidades. "El presidente habla con cautela sobre esto, yo puedo decirlo más tajantemente [...]. Definitivamente no habrá [elecciones] este año", señaló.

Además, el alto funcionario dijo que Kiev no tiene la intención de escuchar los consejos del senador estadounidense, ya que "celebrar elecciones durante [el conflicto] significaría limitar los derechos de un número significativo de personas".

Según Podoliak, entre las principales razones para postergar los comicios se encuentran la falta de dinero, las dificultades para organizar la campaña electoral y la imposibilidad para votar entre los miembros de las Fuerzas Armadas. También recordó que más de 14 millones de ucranianos han salido del país, lo que complica aún más la situación.

En Ucrania, la posible cancelación de las elecciones parlamentarias y presidenciales se viene debatiendo desde hace tiempo, especialmente, luego de que en julio el Parlamento prorrogara una vez más la ley marcial por otros 90 días.