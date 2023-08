La primera ministra de Estonia comenta el escándalo por el negocio de su marido en Rusia

Además, la política señaló que las actividades empresariales de su esposo en Rusia no afectaban al presupuesto estonio, por lo que le gustaría "entender de qué la acusan exactamente".

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, declaró el lunes que se negaría a comparecer ante las dos comisiones parlamentarias que investigan las actividades empresariales de su familia y negó haber cometido delito alguno, informa ERR.

Kaja Kallas se encuentra en el punto de mira después de que los medios de comunicación estonios revelaran que su marido, Arvo Hallik, tenía una participación en una empresa que operaba en Rusia a pesar de las sanciones occidentales y los continuos llamados del Gobierno estonio para que las empresas del país corten sus lazos con Moscú.

"La oposición presentará sin duda una moción de censura, en cuyo caso compareceré ante el Riigikogu [Asamblea Legislativa de Estonia] para rendir cuentas. Sin duda compareceré ante las comisiones pertinentes", declaró Kallas a la radiotelevisión estatal.

Sin embargo, la ministra dijo que no asistiría a la sesión conjunta de las comisiones de Control Presupuestario del Estado y de Anticorrupción, prevista para el martes, porque las actividades empresariales de su marido en Rusia no afectaban al presupuesto estonio, por lo que las comisiones no tenían competencia. Agregó que le gustaría "entender de qué la acusan exactamente" y "responder a todas estas preguntas ante el Riigikogu".

¿Qué pasó?

La semana pasada, se reportó que la empresa Stark Logistics, de la que es copropietario Arvo Hallik, continuó trabajando con Rusia tras el inicio del operativo militar en Ucrania. En medio de los permanentes llamados del Gobierno estonio para que las empresas del país pongan fin a su trabajo con Rusia, los reportes provocaron críticas contra Kallas y desataron peticiones para que dimita del cargo. Sin embargo, la primera ministra el viernes pasado afirmó "no tener planes de renunciar" en medio del escándalo.

Asimismo, Kallas reconoció el lunes que visitó a un cliente de la empresa de su marido en enero de 2022, y que una presentación de diapositivas que se exhibía en ese momento podría haber mencionado una fábrica suya en Rusia. "Teniendo en cuenta todas las empresas que visito, no hay forma de decir que si me muestran una presentación de diapositivas, de alguna manera soy responsable de ello", argumentó Kallas. También confirmó que Hallik había vendido su participación en Stark Logistics el viernes, por lo que describió como "una suma irrisoria".

Además, al principio la primera ministra destacó que no tenía nada que ver con las actividades de trabajo de su esposo. Sin embargo, se informa que Kallas le prestó al marido 350.000 euros (más de 379.000 dólares) con fines de inversión.

Comentando el hecho, la política declaró: "Mire, se trata de dos empresas diferentes. Yo di el préstamo al 'holding' financiero de mi marido [Novaria Consult] [...] Los informes anuales de este 'holding' financiero son públicos. Se puede ver a dónde ha ido a parar el dinero, así que no hay nada que ocultar".

Mientras tanto, según Kallas, la reputación de Estonia no se ha visto perjudicada en modo alguno, todos sus colegas extranjeros han sido "muy comprensivos". También reiteró su llamamiento a las empresas para que boicoteen a Rusia. "Toda actividad en y con Rusia debe detenerse. Todas y cada una de las empresas deben encontrar su propia brújula moral, para lograrlo", expresó.