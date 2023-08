Burger King se enfrentará a una demanda por servir hamburguesas Whopper pequeñas

El tribunal federal del distrito sur de Florida (EE.UU.) ha rechazado la petición de la cadena de restaurantes Burger King de desestimar una demanda colectiva, en la que se le acusa de engañar a sus clientes con presentaciones falsas de la hamburguesa Whopper haciéndola parecer más grande en los menús de lo que es en realidad, informa Reuters.

Los clientes denunciaron a la empresa por representar su icónica hamburguesa con ingredientes que "desbordan el pan", lo que visualmente la hace un 35 % más grande, como si llevara más del doble de carne de la que contiene, según los documentos judiciales.

Burger King, perteneciente a la multinacional Restaurant Brands International, respondió que no está obligado a servir hamburguesas con un aspecto "exactamente igual al de la foto", pero el juez Roy Altman afirmó que corresponde al jurado decir "qué piensa la gente razonable" al respecto.

En su dictamen, el magistrado también permitió a los clientes presentar demandas adicionales por negligencia y enriquecimiento injusto.

No obstante, Altman desestimó las demandas basadas en anuncios de televisión y en Internet, al no encontrar ninguna en la que Burger King prometiera un "tamaño" o peso de hamburguesa y no lo cumpliera.