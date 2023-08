"No me importa morir por la justicia": Madre de Luis Rubiales tras 24 horas en huelga de hambre

La madre de Rubiales aseguró que mantendrá su protesta en la iglesia de Granada donde se ha recluido, ya que su hijo "es una persona decente y no es justo lo que están haciendo".

Ángeles Béjar, quien se encuentra en huelga de hambre desde el día de ayer en defensa de su hijo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, declaró este martes para medios locales que continuará en su encierro "hasta que mi cuerpo aguante. No me importa morir por la justicia".

Béjar, quien no piensa abandonar la iglesia en la que se encuentra hasta que la situación de Rubiales se solucione, añadió que "no pararé hasta que Jenni Hermoso diga la verdad, mi hijo es una persona decente y no es justo lo que están haciendo".

La madre de Rubiales mantiene la huelga de hambre junto con una cuñada, exigiendo justicia para Rubiales después que fuera suspendido por la FIFA tras la polémica por el beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria de la final del Mundial Femenino. Béjar fue examinada por un médico esta tarde y, según los informes de la Policía Nacional, se encuentra en buenas condiciones de salud.

Vanessa Ruiz, prima de Rubiales, aseguró que la madre del presidente de la RFEF es "una persona muy religiosa, que se ha puesto en huelga de hambre y no quiere salir de la iglesia". Agregó que la familia "está sufriendo mucho" y no les "parece lo que está pasando". "Se le ha juzgado antes de tiempo", dijo.

Por su parte, el párroco de la iglesia declinó hacer comentarios respecto a la situación creada. A pesar del encierro de Béjar, las programaciones del templo se llevarán a cabo con normalidad.