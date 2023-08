'El Chapo' Guzmán pide recibir visitas de su esposa e hijas en la prisión de EE.UU.

El narcotraficante mexicano y exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, envió una carta al juez Brian Cogan, encargado de su caso, para que le permita recibir visitas de su esposa, Emma Coronel, y de sus dos hijas, en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, EE.UU.

"Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga a mis niñas, ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país", escribió Guzmán en una carta escrita a mano a la que tuvo acceso el medio mexicano Milenio mediante una copia.

En la misiva, 'El Chapo' argumenta que el encuentro con su esposa no representa ningún riesgo, porque el caso en su contra ya culminó con la condena a cadena perpetua en 2019 y no hay más audiencias programadas.

Hay una nueva carta de El #Chapo. Ahora pide al juez Cogan que permita que su esposa, Emma Coronel, y sus dos hijas, lo visiten en la prisión de supermáxima seguridad en Florence, Colorado. Dice que Coronel no representa ningún riesgo, y que podría ver a su hijas 2 o 3 al año. pic.twitter.com/bh6p7N7hpg — Angel Hernández Díaz (@AngelenHD) August 29, 2023

"Los fiscales se opusieron a que me visitara cuando me llevaron a Nueva York argumentando que ella (Coronel) podría mandar mensajes en contra de los testigos y que ellos los tenían que proteger", escribió Guzmán, quien asegura que de su familia, solo su esposa e hijas son las que lo pueden ver, debido a que su madre y hermanas no tienen visa para entrar a EE.UU.

Además, comentó que sus hijas tendrían la posibilidad de verlo dos o tres veces al año durante sus vacaciones escolares en México. Su esposa, quien próximamente saldrá de un centro de reinserción y quedará en libertad supervisada, podría visitarlo en la cárcel, en caso de que el juez Cogan apruebe la petición del capo.

El juez Cogan le impuso a Guzmán una condena de cadena perpetua por tráfico de cocaína, heroína y marihuana, además de 30 años de prisión por violencia con armas de fuego y 20 años más por lavado de dinero.