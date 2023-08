La extenista Selima Sfar revela que fue violada de niña por su entrenador francés

Selima Sfar fue la primera tenista árabe que llegó a ubicarse entre las cien mejores del 'ranking' mundial. Sin embargo, los inicios de la tunecina en el deporte quedaron marcados por la violencia que ejerció sobre ella su entrenador francés, ya que, según reveló, la violó durante tres años.

Los hechos se remontan a cuando Sfar tenía 12 años, época en la que se formaba en una escuela de tenis de la ciudad francesa de Biarritz con Régis De Camaret. La deportista contó a L'Equipe que meses después de haber ingresado a la academia comenzaron los abusos; fue luego de un viaje a Túnez, tras detener al costado de la carretera el vehículo en el que viajaban. "Empezó a tocarme, a hacerme cosas. En ese momento ni siquiera sabía lo que estaba pasando. No entendía nada", expresó y siguió: "Supongo que era una forma de ver si iba a reaccionar o no. Estaba en shock, como si conectaras una computadora de 220 voltios a 550. Quedas paralizada".

Luego continuaron su camino rumbo a la casa del entrenador y allí se produjo la violación: "Llegamos tarde. Arriba estaba su hija y su habitación, yo estaba durmiendo en el sofá cama de abajo. Me acosté y una hora o dos después me desperté mientras él me estaba tocando. Luego pasó del tacto a la violación, muy rápidamente".

Sin embargo, en ese momento no dijo nada sobre el abuso. "Lo único que sabía era que era uno de los mejores entrenadores del mundo, un pequeño 'Dios' del tenis en Francia, y si realmente quería convertirme en campeona, lo necesitaba", explicó.

Las violaciones continuaron hasta "los 16 o 17 años", cuando Sfar, hoy de 46 años, dejó la academia en Biarritz para instalarse en Burdeos. Allí trabajó un año y medio hasta que viajó a Londres, Inglaterra (Reino Unido), donde decidió no tener entrenador.

"Me llevó 25 años admitirlo ante mí misma y 35 años decirlo públicamente", señaló la extenista, que reconoció que "lo peor de todos estos años es eliminar la culpa y la vergüenza".

Por último, se refirió a la reacción de sus familiares. "Mis padres y mis familiares me dijeron: 'Afortunadamente eres fuerte, no hubieras dejado que eso pasara'. No tienes idea del daño que me causaba cada vez que escuché eso, la vergüenza que tenía. Me decía que era cobarde y débil. Viví esto durante todo el proceso. Demonios. Tenía pensamientos oscuros", concluyó.

Otras denuncias y condena

La extenista tunecina, cuya carrera se extendió de 1993 a 2008, no fue la única que reveló los abusos sufridos por parte de De Camaret, ya que otras 26 exjugadoras testificaron en su contra, por lo que fue condenado en 2014 a cumplir una pena de diez años de prisión.