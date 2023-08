Los 'zoomers' sufren el síndrome del trabajador quemado incluso antes de conseguir su primer empleo

El desgaste profesional es lo que preocupa a más del 80 % de los estudiantes universitarios de último año en EE.UU., según una encuesta de Handshake, una plataforma de contratación en línea para alumnos de educación superior.

El también llamado 'burnout' o síndrome del trabajador quemado se describe como "agotamiento persistente, falta de motivación y una inusual negatividad o cinismo". Los resultados del estudio señalan que esta condición ha sido experimentada por la mayoría de los jóvenes en algún momento durante su carrera universitaria, por lo que se anticipan a la situación.

"Como futuro maestro, me preocupa experimentar 'burnout'. Para mí es muy importante dar prioridad a mi salud mental", señaló uno de los estudiantes.

Asimismo, una abrumadora mayoría de los futuros profesionales subraya la importancia de que su empleador ofrezca recursos para equilibrar el trabajo y el tiempo libre para la salud mental. El 67 % considera "muy importante" tener flexibilidad para alejarse de sus tareas laborales con el fin de ocuparse de importantes acontecimientos de la vida y responsabilidades personales.

"La vida es dura y todo el mundo necesita descansos. A veces la gente necesita apoyo y recursos adicionales, y es beneficioso si los ofrece un empleador", sugiere un estudiante que finalizará la carrera en 2024.

"Esta generación y clase de graduados en particular reconocen que hay muchos componentes para vivir una vida con propósito y significado", declaró Christine Cruzvergara, directora de estrategia educativa de Handshake. En este sentido, añadió que la generación Z —aquellos nacidos entre mediados del los 90 e inicios de los 2000—, al contrario de las pasadas, no quiere "trabajar por trabajar" y no desea "esperar hasta jubilarse para poder vivir esa vida".

Bajo esta idea, los 'zoomers', que tienden a hablar abiertamente sobre su salud mental, están llevando esa franqueza al lugar de trabajo y esperan la misma apertura por parte de los empleadores, agregó Cruzvergara.

Al parecer, esta tendencia ya tiene efecto en algunos empleadores. Más del 15 % de las descripciones de vacantes disponibles ahora mencionan palabras clave relacionadas con la salud mental, el bienestar de los empleados y el equilibrio entre la vida personal y laboral, en comparación con el 6 % de los anuncios a principios de 2019. Una encuesta anterior de Handshake publicada en mayo de 2022 encontró que los puestos de trabajo que indicaban explícitamente palabras clave como "salud mental" y "bienestar" recibieron hasta el doble de solicitudes en comparación con descripciones sin estas palabras.

"Si la gente de recursos humanos no presta atención a eso, se perderán talentos realmente fantásticos", afirmó la experta. En opinión de Cruzvergara, los empleadores que pasen por alto estos factores pueden perder gran parte de los profesionales de la generación Z porque estos se irán a otras empresas que presten atención a tales necesidades.