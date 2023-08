Reportan que Biden quedó molesto con Zelenski en su primera reunión en la Casa Blanca

Zelenski consideraba débil al actual presidente estadounidense, mientras que Biden tampoco tenía una buena opinión de su colega ucraniano, escribe Franklin Foer en su libro 'The Last Politician'.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se molestó por el comportamiento del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, durante su primera reunión en Washington en 2021, informa el periódico británico The Guardian, citando el libro 'The Last Politician' del observador político estadounidense Franklin Foer.

Se espera que el texto salga a la venta la próxima semana, sin embargo, la edición británica de The Guardian ha podido familiarizarse con una copia.

Según la obra, la primera reunión de los líderes no contribuyó a establecer la confianza entre ellos, ya que la insistencia de Zelenski para que aceptaran a Ucrania en la OTAN y su "análisis absurdo" del estado del bloque, dejaron al presidente estadounidense "molesto".

"Incluso los partidarios más fervientes de Zelenski en la Administración [Biden] admitieron que se excedió", se refirió The Guardian al libro de Foer.

El presidente de Ucrania, los primeros meses después de resultar elegido en 2019, tuvo intenciones de reunirse con el predecesor de Biden, Donald Trump. Sin embargo, el mandatario le negó la oportunidad, escribe el periódico.

De acuerdo con The Guardian, en el texto se afirma que Zelenski consideraba débil al actual presidente estadounidense, Joe Biden, en parte a causa de la decisión que tomó en 2021 de levantar las sanciones contra la empresa rusa que construía el Nord Stream 2, un gasoducto para el transporte de gas natural hacia Alemania. Zelenski consideraba que esta medida socavaba los intereses ucranianos en el ámbito de la economía y la seguridad.

Biden quería "templar el entusiasmo del joven"

Asimismo, se informa que "Biden tampoco tenía una buena opinión de su colega ucraniano", teniendo en cuenta los elogios de Zelenski al senador republicano Ted Cruz, que había pedido a la Administración demócrata que detuviera la construcción del Nord Stream 2.

El libro indica que en la reunión del 1 de septiembre de 2021, Biden esperaba que Zelenski le agradeciera por apoyar a Kiev, no obstante, el presidente ucraniano "llenó la conversación con una larga lista de demandas", siendo la principal "unirse a la OTAN". Sin embargo, Biden intentó "templar el entusiasmo del joven", después de lo cual Zelenski comenzó a sermonear con que la organización en sí era una reliquia del pasado y que su importancia estaba disminuyendo.

"Fue un análisis absurdo, había una contradicción flagrante, y eso enfureció a Biden", afirma Foer en su libro.

The Guardian señala que la interpretación que hace Foer de Biden y el torpe comienzo de Zelenski podrían aumentar las preocupaciones de la Casa Blanca sobre el libro, especialmente ahora que el conflicto en Ucrania se prolonga y el apoyo militar y financiero a Kiev es un tema candente en el Congreso.

La editorial Penguin Random House destacó que el trabajo de Foer, aunque no cita directamente declaraciones, se basa en un "acceso sin precedentes al estrecho círculo interno de asesores de Biden que lo han rodeado durante varias décadas".