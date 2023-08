"Si evitas emborracharte...": Comentarios de la pareja de Meloni sobre víctimas de violación desatan polémica en Italia

"Al final juzgamos a las mujeres y su estilo de vida. No es posible, ya no es tolerable", condenó las palabras de Andrea Giambruno la senadora Cecilia D'Elia.

Las recientes declaraciones del periodista Andrea Giambruno, pareja de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, han desatado una fuerte polémica, después de que un juez absolviera la semana pasada a dos jóvenes italianos acusados de violar en grupo a una chica de 18 años, al concluir que se trató de un "error de percepción del consentimiento" de la víctima.

En el episodio de su programa de televisión 'Diario del giorno' de este lunes, el hombre presuntamente sugirió que las mujeres podrían evitar violaciones si no tomaran demasiado alcohol en las fiestas, según medios locales.

"Si vas a bailar, tienes todo el derecho a emborracharte […], pero si evitas emborracharte y perder el conocimiento, quizá también evites meterte en problemas, porque entonces te encontrará el lobo", dijo el presentador.

Aparte de la condena social, el comentario también fue duramente criticado por la oposición.

"No pueden dejar de culpar a las mujeres", dijo la senadora italiana Cecilia D'Elia, del Partido Democrático, y vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Feminicidio. "Y nada, al final juzgamos a las mujeres y su estilo de vida. No es posible, ya no es tolerable", agregó.

"Son precisamente mensajes como estos […] el terreno fértil en el que se cultiva la retrógrada cultura del comportamiento violento", escribió en sus redes sociales la jefa adjunta del Movimento 5 Stelle en la Cámara de Diputados, Vittoria Baldino. "En cuanto a la presidenta Meloni, si yo fuera ella, me apresuraría a aconsejar a mi pareja que se disculpara", añadió.

Más tarde, Giambruno aclaró que de ninguna manera justificaba este tipo de crimen, como la violación grupal ocurrida recientemente en Caivano (la provincia de Nápoles).

"En las últimas horas, se ha desatado una polémica surrealista, debo precisar que nadie ha justificado lo sucedido, es más, se han utilizado términos precisos: 'abominable' para el acto y 'bestias' para sus autores", dijo el periodista.

Giambruno recalcó que sus palabras fueron utilizadas de forma "instrumental" y "surrealista", con una interpretación que "distorsionó la realidad".

"A los que van por ahí les aconsejo que vean el episodio, acabemos con la polémica, estamos rozando el ridículo y la política tiene mejores cosas que hacer que ocuparse de un espacio periodístico", sostuvo el presentador.