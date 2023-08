Una candidata de Javier Milei intenta involucrar a Cristina Fernández en un falso chat sexual

En medio de la campaña electoral en Argentina, la prensa dio a conocer este martes un audio que revela que algunos sectores políticos están dispuestos a todo para ganar en los comicios del 22 octubre. Incluso a estrategias insólitas.

En este caso, Lilia Lemoine, candidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), intentó involucrar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un falso chat sexual con Javier Milei, líder de LLA y el aspirante a presidente más votado en las primarias de agosto.

En la conversación, Lemoine, encargada de la comunicación de LLA, se dirige a una persona llamada Ramiro, a quien le da instrucciones sobre cómo montar la operación. Por ejemplo, le indica que debe pedirle a un amigo que se ponga una foto de Cristina Fernández en su perfil de Whatsapp, mientras que él debe hacer lo mismo pero con la imagen de Milei. Además, le pide que le envíe fotos eróticas y le hable "como hablaría Cristina".

Se llama Lilia Lemoine, es candidata a Diputada Nacional por La Libertad Avanza, de las personas más cercanas a Milei.Anoche en LN+ filtraron un audio donde le propone a un tal "Ramiro" (¿el candidato a Jefe de Gobierno?) armar un chat sexual falso entre Milei y CFK, para operar… pic.twitter.com/kWUaZMSAcn — Editor✍ (@Editor_76) August 30, 2023

"Que quede la duda y que la gente esté más en duda de si es verdaderamente Cristina Kirchner o una cuenta 'fake' (falsa)", dice la 'influencer' liberal en el audio revelado por LN+.

"Para que sea más realista no pongas una foto de Cristina. O sea, pon Cristina y pon una foto de un escote o algo, pero que no sea la cara de Cristina como que en su cuenta oficial le manda fotos porno (sic)", agrega.

Incluso le propone a Ramiro involucrar a alguna tercera persona en la charla, entre las cuales menciona al exministro de Economía kirchnerista, Amado Boudou, y a la actriz argentina Moria Casán.

La "posverdad"

Lemoine fue consultada por el diario Perfil y confirmó la veracidad del chat, aunque dijo que la conversación fue "descontextualizada". Sin embargo, la explicación que dio sobre el contexto fue todavía más extraña.

Según la candidata, Ramiro es un periodista oriundo de la provincia de Córdoba. En la conversación, ella le está "explicando cómo se arma la posverdad".

"No era 'haz esto', porque de hecho no se hizo. No hicimos nada de eso. Era para que, si él tenía ganas de filtrarlo por Voxed (una red social que dejó de existir en 2020), ver hasta dónde llegaba porque han usado Voxed de fuente de información (...) y las divulgan como si fueran ciertas".

Según la candidata, "de esa manera se medía la ruta de la información para demostrar lo ridículo que son los informes periodísticos, si es que se pueden llamar así".

Lemoine asegura que el periodista de nombre Ramiro quiere dedicarse a la investigación y trabaja para LLA, pero desde hace un tiempo, por alguna razón que desconoce, empezó a "atacar" al partido.

De acuerdo a la propia explicación de la candidata libertaria, ella misma le pagó a Ramiro la suma de 10.000 pesos (unos 28,50 dólares) para realizar la "investigación" a partir de la difusión de una información falsa.

"Después le dije que no le podía pagar, que no tenía, y me dijo que no importaba, que él lo hacía igual", dijo. Y añadió: "Me parecía que era una práctica para periodismo de investigación que estaba buena y de paso hacíamos un servicio a la comunidad".