El ministro de Defensa británico Ben Wallace dimite a su cargo

"Al terminar mi mandato, puedo decir que el Ministerio de Defensa que dejo es ahora más moderno, está mejor financiado y tiene más confianza en sí mismo que el organismo del que me hice cargo en 2019", reza su comunicado.

El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha renunciado a su cargo tras cuatro años al frente de la cartera, según los documentos publicados en el sitio web del Gobierno británico.

En su carta de renuncia enviada al primer ministro Rishi Sunak, Wallace escribió: "Al terminar mi mandato, puedo decir que el Ministerio de Defensa que dejo es ahora más moderno, está mejor financiado y tiene más confianza en sí mismo que el organismo del que me hice cargo en 2019". "Tras reflexionar mucho, he tomado la decisión de pedir que se me permita dimitir", añadió.

Además, afirmó que el Ministerio de Defensa "vuelve a estar en la senda de la clase mundial" y señaló que "ahora es el momento de invertir".

Sunak, por su parte, ya ha aceptado la dimisión de Wallace y dijo que "entiende perfectamente su deseo de renunciar". "Como usted ha dicho, los trabajos que ha realizado requerían estar disponible de forma continua. Pero sé que tiene más que ofrecer a la vida pública, tanto aquí como internacionalmente", declaró. "Deje el cargo con mi agradecimiento y respeto", respondió el primer ministro.

Por otro lado, los medios de comunicación británicos informan que el actual secretario de Seguridad Energética, Grant Shapps, podría ser el posible sucesor de Wallace.

En una entrevista concedida en julio al diario The Times, Wallace anunció su intención de dejar el cargo y retirarse de la política en otoño.

Más información, en breve.