Varias actrices acusan al director de cine francés Philippe Garrel de abusos y propuestas sexuales

"No puedo hacer la película si no me acuesto contigo", habría dicho en su momento el famoso cineasta a la actriz Marie Vialle.

Varias actrices han acusado al director de cine francés Philippe Garrel de abusos y propuestas sexuales, incluyendo intentos de besos y caricias no consentidos, reveló el portal Mediapart en una investigación periodística publicada este miércoles.

La actriz Anna Mouglalis contó al medio que fue contactada por el famoso cineasta poco después de protagonizar una de sus películas en 2013. Garrel le propuso un nuevo proyecto y Mouglalis le invitó a su casa, ya que veía en él "una figura casi paternal dada la diferencia de edad de 30 años".

Sin embargo, ya en la casa de actriz el director de cine se tumbó en su cama y, supuestamente, le pidió que se acostara a su lado, a lo que ella se negó al considerar que se trataba de un comportamiento "insultante".

Garell dijo que su conducta se debió a que en ese momento se sentía mareado. No obstante, Anna señaló que la habitación contaba con dos sofás justo al lado de la cama, donde se podía descansar.

Otra actriz, que habló bajo condición de anonimato, relató que en 2018 el director, que en ese momento tenía 70 años, la había invitado a un hotel después de ofrecerle un rol en un proyecto cinematográfico. La joven, entonces de 28 años, rechazó la propuesta y la reunión se produjo en una cafetería, donde Garrel le habría acariciado el muslo antes de que ella se marchara. El director habría insistido en la despedida y le puso la cara "a un centímetro" de la boca, aseguró la mujer.

Por su parte, Garrel negó el intento de beso y dijo estar "arrepentido de haber malinterpretado sus sentimientos y de no haber comprendido, desde el principio, que ella no tenía intención de otra cosa que no fuera una relación profesional". "También quisiera disculparme si mi inapropiado o torpe intento de seducción la hirió", agregó.

La actriz Marie Vialle también contó que recibió insinuaciones de parte de Garrel entre 1994 y 1997, cuando él era su profesor en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París. Durante un encuentro, el cineasta le habría dicho: "No puedo hacer la película si no me acuesto contigo". El director también le dijo que estaba enamorado de ella, algo que no lo ha negado.

Según Mediapart, ninguna de las más de cinco actrices entrevistadas ha interpuesto una denuncia formal en contra de Garrel, quien, a su vez, asegura que sus gestos fueron malinterpretados.