Zelenski sobre su posible segundo mandato: "Nunca en la vida abandonaré mi país"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró que no abandonará su país en caso de que el próximo año se celebren las elecciones presidenciales, dando a entender que presentaría su candidatura.

"En 2024, si la guerra continúa y si hay elecciones, nunca en la vida abandonaré mi país", dijo el mandatario este miércoles en una entrevista al canal de televisión portugués RTP.

"Según la ley, ahora no podemos celebrar elecciones. Estoy preparado para esos cambios en la ley. No quiero que mis socios o los representantes de varios partidos me digan que tengo miedo de perder el poder. Ya lo he dicho: no tengo miedo de nada", aseguró. "Tengo un alto nivel de apoyo en la población, los votantes saben que no vengo de la política", agregó.

No obstante, Zelenski señaló que las elecciones conllevan altos gastos, por lo que Kiev necesita el apoyo de sus aliados para celebrar los comicios. "He dicho abiertamente a nuestros socios: no daré dinero para las elecciones del presupuesto, que hoy se destina a armamento", dijo.

En Ucrania, la posible cancelación de las elecciones parlamentarias y presidenciales se viene debatiendo desde hace tiempo, especialmente, luego de que en julio el Parlamento prorrogara una vez más la ley marcial por otros 90 días.