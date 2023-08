Corte de Perú anula sentencia contra los acusados de asesinar a cuatro líderes asháninkas

Una organización indígena reprobó el dictamen e indicó que no pueden "seguir esperando sentados y soportando tanta injusticia".

La Corte Superior de Justicia de Ucayali, una región de Perú, anuló la sentencia de 28 años y tres meses de prisión efectiva contra los presuntos traficantes de madera acusados del homicidio de cuatro líderes asháninkas, entre los que sobresale Edwin Chota.

A principios de año el Poder Judicial condenó a los madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como autores intelectuales; así como a Euricio Mapes Gómez y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, identificados como los autores materiales del asesinato.

No obstante, el martes de esta semana la Corte de Ucayali dejó sin efecto la medida punitiva alegando que no se hallaron suficientes elementos probatorios de valoración. Por lo tanto, dispuso la realización de un nuevo juicio a la brevedad.

🚨#Urgente | Se anuló la sentencia en primera instancia del Caso Saweto, dónde se impuso 31 meses de prisión efectiva en contra de los imputados por el asesinato de cuatro líderes asháninkas.👉Este martes 29 de agosto la Sala de Apelaciones de Ucayali declaró nula esta… pic.twitter.com/DjZs5DRS6w — 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) August 29, 2023

La decisión ya fue rechazada por las familias de Chota, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, asesinados en 2014 cerca de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, en Ucayali.

Reclaman por justicia

Este jueves la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) demandó mayor celeridad en este caso, que lleva casi 10 años sin condena definitiva, a través de un tribunal encargado de llevar a cabo el nuevo juicio oral.

ORAU, entidad que representa a más de 20 pueblos indígenas, llamó al Poder Judicial y a la Fiscalía a "desempeñar sus funciones de manera eficiente y sin la injerencia de grupos económicos y de influencia".

"Los pueblos indígenas no podemos seguir esperando sentados y soportando tanta injusticia. Si el Estado no toma acción, tendremos que tomarla nosotros, ejerciendo nuestro derecho de autodeterminación y nuestra jurisdicción especial, respaldados constitucionalmente, para asegurar nuestra supervivencia ante las múltiples amenazas, ataques y vejaciones que no solo afectan a nosotros, sino también a nuestras familias", sostuvo.

Recurrente

Conocido como el caso Saweto, el 1° de septiembre de 2014 los cuatro líderes ambientales fueron asesinados, tras denunciar el tráfico ilegal de madera en la comunidad nativa.

ORAU precisó que el suceso ocurrió en un "contexto de múltiples presiones asociadas al avance de taladores ilegales y mafias que disputan nuestros territorios". Además, enfatizó que las amenazas se han mantenido, incluso por parte de narcotraficantes.

〽️ Compartimos el pronunciamiento de ORAU sobre la anulación de la sentencia por el asesinato de líderes indígenas en Saweto. ORAU hace un llamado vehemente al sistema de justicia y medios para actuar con imparcialidad✅️ Contacto de prensa: (+51) 920109133 / 930622326. 🌍🕊️ pic.twitter.com/IaVi2XePcf — ORAU Oficial (@orau_oficial) August 31, 2023

De hecho, en abril pasado fue víctima de homicidio el dirigente Santiago Contoricón, histórico líder indígena que sobrevivió a las masacres cometidas por el grupo terrorista Sendero Luminoso contra la comunidad asháninka en Junín.