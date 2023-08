Bolsonaro y su esposa guardan silencio en interrogatorio por venta ilegal de joyas

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su esposa, Michelle Bolsonaro, decidieron guardar silencio en el interrogatorio al que los citó este jueves la Policía Federal (PF), sobre el polémico caso de venta ilegal de joyas en el que se investigan presuntos delitos de malversación y lavado de dinero, mientras el ultraderechista ocupaba la Presidencia.

El medio local R7 detalló que la defensa de Bolsonaro y de la ex primera dama argumentó que decidieron no declarar porque consideran que el Supremo Tribunal Federal (STF) no es competente para investigar este caso.

El abogado Fabio Wajngarten publicó un comunicado en la red social X donde afirma que están dispuestos a brindar "cualquier aclaración" pero ante la instancia "competente". Además, alega que sus clientes no han guardado silencio sino que solo buscan "respetar la ley", debido a que la Fiscalía General de Brasil, que es "titular de la acción penal", dijo que "el STF no es el ámbito jurídico propio" para este caso.