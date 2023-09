El derrocado presidente de Níger contrajo la malaria, afirma el canciller nigerino

El presidente derrocado de Níger, Mohamed Bazoum, contrajo la malaria, comunicó el ministro de Asuntos Exteriores nigerino, Hassoumi Massoudou, en una entrevista con el diario El País publicada este viernes.

El canciller detalló que "su estado de salud es aceptable, aunque está secuestrado en su propia casa, junto a su mujer y su hijo, y les han cortado la electricidad". "Sus condiciones de vida son bastante duras", agregó.

Asimismo, Massoudou subrayó que el derrocado presidente no tiene intención de dimitir. "No hay ninguna razón para que lo haga. No ha habido crisis política ni crisis social", declaró.