El entrenador de fútbol de España pide perdón por sus aplausos a Rubiales, pero rechaza dimitir

El entrenador de la selección española masculina de fútbol, Luis de la Fuente, dijo este viernes que no dimitirá y pidió disculpas por aplaudir un discurso del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que tachaba de "falso feminismo" las condenas en su contra por su el beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso durante la premiación del combinado español tras su triunfo en el Mundial femenino.

🔴DIRECTO | Rueda de prensa de Luis de la Fuente🗣️"He recibido duras críticas por mis aplausos en la pasada asamblea y son totalmente merecidas. Lo lamento y pido perdón. Estos gestos no representan mi valores y siempre estaré del lado de la igualdad"▶️https://t.co/SSfUmMnnrepic.twitter.com/lYL8EsWicE — Radio 5 (@radio5_rne) September 1, 2023

"He recibido duras críticas por mis aplausos en la pasada asamblea y son totalmente merecidas. Lo lamento y pido perdón. Estos gestos no representan mi valores y siempre estaré del lado de la igualdad", dijo en una rueda de prensa.

"No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón (...). No supe estar a la altura y no supe controlar las emociones. Ahora cuando me veo en las cámaras no me reconozco", lamentó el técnico, que hizo oficial la lista de jugadores con los que disputará los dos partidos correspondientes a la clasificación de la EURO 2024.

"No estaba preparado"

"Acudí convencido, como la gran mayoría de personas, que acudíamos a un acto protocolario de despedida del presidente. Se convirtió en un hecho que nos sorprendió a muchos y por el que no estaba preparado", agregó.

El jueves, el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, dijo que su puesto "está absolutamente asegurado".

De la Fuente también mostró su apoyo a Hermoso: "Todos tenemos claro que ni Jenni ni sus compañeras son responsables de lo que aconteció", dijo.

"Me gustaría pasar página de este desafortunado incidente y volver a hablar de fútbol", zanjó.

La RFEF no ha destituido oficialmente a Rubiales por el escándalo, aunque la FIFA le ha suspendido provisionalmente. La Federación sí le retiró el sueldo, el derecho a coche oficial y le pidió que devolviera todos los dispositivos electrónicos corporativos, como el teléfono móvil, el ordenador u otros.

El futuro del técnico de la selección femenina, Jorge Vilda, que también aplaudió el discurso de Rubiales, está en el aire. Pero la prensa española da por hecha su destitución.