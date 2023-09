La hermana de Edwin Arrieta revela que desconfiaba de Sancho y pidió que no le dejaran salir de Tailandia

A casi un mes del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, su hermana reveló que antes de que se confirmara la muerte y cuando la Policía aún buscaba al cirujano colombiano, comenzó a sospechar de Daniel Sancho y pidió que no lo dejaran del país asiático.

En una entrevista con Noticias RCN, Darling Arrieta recordó cómo fue el momento en que desapareció su hermano, luego de que el martes 1 de agosto dijera que iba a la isla tailandesa de Koh Phangan. "Nos despedimos y el miércoles no se comunicó conmigo", contó, señalando que a partir de entonces se dieron cuenta de que "no leía los mensajes". "Yo sentí que algo pasaba. A las 11:30 vi que le entraron los mensajes y aunque le pregunto qué está pasando, a las 11:40 dejaron de llegarle", añadió.

Fue entonces que decidió revisar la cuenta de Instagram* del trabajo de su hermano y, al seguir las historias de sus amigos, llegó hasta Daniel Sancho, a quien le envió un mensaje para preguntarle por Edwin.

"Hola, ¿qué sabes de mi hermano que estamos preocupados porque no tenemos información sobre él?", preguntó Darling, a lo que el chef español respondió: "Me vi con él en la playa, pero le he perdido el rastro". "Por Dios, cómo le pierdes el rastro a mi hermano, que es tu amigo, y no das aviso a las autoridades", cuestionó la mujer. "Ay Dios mío, me ducho y voy para la Policía", contestó Sancho.

Tras este diálogo, Darling Arrieta escribió a la cónsul de Colombia en el país asiático, Karen Bibiana Tobar Quintero, para pedirle que "no dejen salir de Tailandia a Daniel" hasta que no apareciera el cirujano. "Yo desconfiaba de él", dijo.

Sin embargo, dos días después la funcionaria comunicó a Darling que la Policía local no había hallado a Edwin, sino solamente un cadáver. "Yo le pregunté a ella si creía que era mi hermano y ella guardó silencio. Ahí empieza esa pesadilla", relató.

Daniel Sancho mató y descuartizó a Edwin Arrieta el 2 de agosto y sus restos fueron encontrados posteriormente en distintas partes. El chef español confesó el crimen y se encuentra en prisión provisional. La Policía tailandesa lo acusó de asesinato premeditado, cargo por el que podría ser condenado a la pena de muerte.

