Putin cuenta una conmovedora historia de su familia en la Segunda Guerra Mundial

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reveló este viernes una historia desgarradora de la muerte de su abuela durante la Segunda Guerra Mundial.

En su intervención ante un grupo de estudiantes en el marco de un evento con motivo del inicio del año escolar, el mandatario relató que había leído las cartas que su abuelo envió a su hijo (el tío de Putin) que se encontraba en el frente de batalla. El presidente contó que no conoció personalmente a su abuelo ya que había fallecido antes de su nacimiento, pero sabía que era un campesino ordinario que vivía en una aldea con su esposa.

En la misiva, el abuelo del mandatario describió que en el pueblo se libraban batallas y los residentes locales se escondían en las trincheras, cuando una bala alemana impactó en el estómago de la abuela de Vladímir Putin. Ella sabía que se estaba muriendo en los brazos de su esposo, y él también lo comprendió, dijo el jefe de Estado.

"Ella le dice a mi abuelo: 'No llores. No me entristezcas'. ¿Pueden imaginar la profundidad de la relación?", preguntó el mandatario ruso. "Ella estaba muriendo y se preocupó por él, porque él estaba triste y lloraba. ¿Se dan cuenta de lo profundas que eran las relaciones de la gente ordinaria, de su amor? ¿Y cómo no tomar ejemplos de todo esto?", agregó.

"Cuando hablamos de nuestros valores tradicionales, nos referimos, entre otras cosas, a esto. Este amor interior, que es la base de las relaciones en nuestra sociedad", resaltó el presidente. "Estos son nuestros valores, ¡cómo no vamos a apreciarlos! Son la base de nuestro ser, de nuestra vida", añadió.