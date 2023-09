López Obrador presenta su quinto informe de gestión en un inédito acto al sur de México

En ruptura con su propia tradición, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inició la presentación del informe de gobierno correspondiente a su quinto año de mandato desde el sureño estado de Campeche, reportan medios mexicanos.

El mandatario, cuyo sexenio concluirá en 2024, optó por desplazarse hacia el sur del país en lugar de convocar a sus seguidores al Zócalo de la Ciudad de México, como había hecho en otras oportunidades, para supervisar en el terreno las obras del Tren Maya, considerada un ícono de su gestión.

El recorrido por el Tren contará con la presencia de varios de los integrantes del gabinete federal, entre los que se cuentan la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y los gobernadores de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, recoge Milenio.

Logros económicos

En su intervención, el dignatario resaltó los logros en su política de redistribución de los ingresos nacionales apalancada en la reducción de los gastos suntuarios del Estado, que además se ha visto favorecida por la revalorización del peso frente al dólar.

"La apuesta por el progreso material sin justicia es inviable y a la larga está condenada al fracaso", defendió.

El mandatario destaca el incremento salarial que no se daba hace más de 40 años, que #México sea el tercer país con menos #Desempleo, el fortalecimiento del #Peso, la llegada de #InversiónExtranjera y las cifras récord en la llegada de remesas y ser el primer socio comercial de… — La Jornada (@lajornadaonline) September 1, 2023

En términos concretos, mencionó la reducción del desempleo hasta niveles que no se daban hace cuatro décadas, el aumento de los beneficiarios de las pensiones y la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.

"Se tiene que atender a la población más desposeída y también se tiene que atender a los jóvenes", dijo.

A esos efectos aseguró que, a diferencia de sus antecesores, su administración ha sextuplicado la inversión destinada a la integración efectiva de la juventud dentro del sistema escolar y el aparato productivo.

La política de seguridad

La seguridad, acaso uno de los temas más sensibles para la sociedad mexicana, no estuvo ausente en el discurso pronunciado por López Obrador desde Campeche.

El dignatario defendió su política, que, dijo, se enfoca en "atender las causas de la violencia". Así, detalló, el último año, "los delitos de fuero federal se han reducido en 24 %, el homicidio, en 17 %; el robo, en 26 %; el feminicidio, en 29 %; el robo de vehículos en 44 % y el secuestro, en 80 %".

En su decir, la estrategia se diferencia de la de sus antecesores porque no se basa en la militarización del país, sino en asumir que "soldados y marinos son pueblo uniformado".

Adicionalmente aseveró que su administración, "a diferencia de los gobiernos neoliberales, neoporfiristas" que le antecedieron, no avala ni practica la represión popular ni "ordena masacres".

"Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación a los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado", recalcó.

Reforma constitucional

López Obrador aprovechó la presentación de su informe de gestión para anunciar que avanzará una reforma constitucional, en interés de "limpiar al Poder Judicial de complicidades" y mafias, y evitar el "derroche de recursos".

"Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México. (…). Así como se elige al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros", alegó.

Logros en materia energética

López Obrador refirió que su gestión ha logrado revertir la caída en la producción de crudo que atravesaba la estatal Pemex y transita hacia la refinación de toda la gasolina que requiere el país.

A estos efectos, indicó, jugará un papel destacado la refinería Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que ya inició formalmente operaciones.

Estos esfuerzos, afirmó, permitirán que en 2024 el país no tenga que importar gasolina ni diésel, al tiempo que se evitará el alza en el precio del combustible.

Comentó, asimismo, la relevancia que tuvo la renacionalización de la industria eléctrica, tras la readquisición de los activos de la española Iberdrola. Según sus expresiones, a partir del año próximo, el Estado recuperará el control de la industria eléctrica y ello redundará en la estabilidad de los precios de las tarifas domiciliarias.

Las políticas de salud

El presidente mexicano también aludió a los avances registrados en el sector salud desde que asumió las riendas del país, en 2018.

🔴#EnVivo | #CaféyNoticias#QuintoInforme "Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflicto de intereses, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos..." López Obrador https://t.co/nDRaK2Mptxpic.twitter.com/Z1qvyWUM1w — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) September 1, 2023

Sobre esto abundó en la producción local de medicinas impulsada por su equipo, indispensable para aliviar la escasez de fármacos que atraviesa el país. La medida, recalcó, además se traduce en la reducción de los fondos destinados por el Ejecutivo a la importación de este tipo de mercancías.

"En dos-tres meses más, vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México donde van a guardarse todos los medicamentos (…) que haya en el mundo, de modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar ese medicamento", anunció.

Del mismo modo comentó que se han tomado medidas concretas para paliar la falta de médicos generales, que se traducen en la apertura de más de un centenar de escuelas de medicina en todo el territorio mexicano, política que apunta hacia el fortalecimiento del sistema público de salud.

López Obrador completó sus comentarios sobre el tema, con menciones a las políticas de prevención de enfermedades adoptadas por el Gobierno Federal, que abarcan distintos tipos de restricciones contra mercancías y prácticas cuyos efectos sobre la vida de las personas se consideran nocivos.

"Hemos puesto la salud del pueblo por encima del mercantilismo. Tenemos una campaña permanente contra las drogas, no se ha autorizado la venta de vapeadores, no se ha permitido la importación de maíz transgénico ni la explotación energética mediante el 'fracking', no hemos otorgado ninguna concesión para explotar minas a cielo abierto", ilustró.