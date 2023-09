Milei responde a Petro por compararlo con Hitler: "Son parte de la decadencia"

Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, respondió este viernes a los comentarios del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien comparó al ultraderechista con el dictador nazi Adolf Hitler por sus posturas sobre el socialismo.

En una entrevista que concedió a la emisora argentina Radio Continental, Milei dijo no estar sorprendido por las declaraciones del mandatario colombiano. "A mí de un socialista no me sorprende nada", afirmó, y añadió que Petro forma parte del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que "son parte de la decadencia". "A esos, los liberales los molestamos mucho porque los dejamos en evidencia", sentenció.

La comparación que hizo Petro de Milei con Hitler fue motivada por los comentarios del argentino sobre los socialistas, a quienes llamó "basura" y "excremento humano".

En una entrevista con el programa radial colombiano Nocturna RCN, el candidato de La Libertad Avanza dijo que "ser socialista, en el fondo, es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del alma". "Son malas personas, esa es la realidad", manifestó, alegando que los afines a esa corriente política, "por no querer soportar el brillo de otro ser humano, están dispuestos a que todos estén en la miseria".

Asimismo, consideró que el inicio de la "decadencia" de Argentina está directamente relacionado con el deseo de "abrazar las ideas socialistas". "Es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre", aseveró.

Al comentario de Petro se sumó el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien afirmó que "la mejor respuesta a un chiflado como Milei son los versos" de un expresidente del país andino, Luis Cordero Crespo (1892-1895): "Si un can me muerde con furia, lo siento, mas no me inmuto, porque él, como todo bruto, lastima, pero no injuria".