Audios inéditos de la princesa Diana revelan el rechazo de Carlos a su hijo Enrique

Una serie de audios inéditos en los que habla Diana, la princesa de Gales, que falleció en un accidente automovilístico en 1997, revelan el rechazo que su marido, el entonces príncipe Carlos, sentía hacia su hijo Enrique, informaron este sábado medios locales.



"Estamos muy decepcionados, pensábamos que sería una niña", le dijo Carlos a su suegra, Frances Shand Kydd, durante el bautizo de Enrique en 1984, revela Lady Di en una grabación registrada en la década de 1990 por Andrew Morton, biógrafo de la princesa.

En ese momento, Shand Kydd habría reprochado a su yerno contestándole: "Deberías darte cuenta de lo afortunado que eres por tener un hijo normal". "Desde ese día, [Carlos] le cerró las puertas. Eso es lo que hace cuando alguien le responde", dice Diana en el audio.

Odio a su madrastra

Otro audio permite conocer el odio de Diana hacia su madrastra, Raine Spencer, con la que su padre John se casó en 1976. Después del fallecimiento del hombre en 1992, Spencer abandonó la residencia familiar de Diana debido a su tensa relación con los príncipes de Gales.

"Estaba muy enfadada. Le dije: 'Te odio tanto. Si supieras cuánto te odiamos por lo que has hecho. Has arruinado la casa, has gastado el dinero de papá'. Dije todo lo que pude", relató Lady Di en las grabaciones. Además, detalló que entonces Spencer le reprochó que no tenía ni idea del dolor que su madre le había hecho pasar a John, a lo que la princesa de Gales le contestó que no sabía lo que significaba la palabra dolor y que tenía mucho que aprender.

Estos fragmentos formarán parte de un documental que está previsto que se emita en Disney+ a principios del año que viene, y que será la continuación de la producción de 2017 llamada 'Diana: en sus propias palabras'.