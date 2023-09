El entrenador del FC Barcelona sobre el 'caso Negreira': "Nunca me he sentido beneficiado"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este sábado que nunca se ha sentido beneficiado por los árbitros, refiriéndose al 'caso Negreira'.

En una rueda de prensa previa al partido que este domingo que su equipo disputará ante Osasuna por la Liga española, un periodista comentó que el diario El Mundo ha publicado una exclusiva en la que señala que la Guardia Civil concluyó que con José María Enríquez Negreira, que fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, el arbitraje en España no fue "imparcial".

"En total desacuerdo"

"Ya lo he dicho muchas veces: yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado, nunca. No he tenido nunca esa sensación. [Estoy] en total desacuerdo con la Guardia Civil", contestó Hernández.

El Mundo ha tenido acceso al informe que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona pidió al instituto armado español, en el que se revela que bajo la dirección Victoriano Sánchez Arminio y de su mano derecha, Negreira, el CTA tuvo un "funcionamiento irregular".

Asimismo, asegura que los servicios de asesoría que presuntamente brindó Negreira al Barcelona a cambio de unos 8,6 millones de dólares durante dos décadas son completamente falsos, ya que "no se encuentran amparados por soporte documental más allá de las facturas".