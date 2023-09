Petro propone que la reforma de la justicia se enfoque "en la verdad y no en la alta pena"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso el viernes una reforma judicial que se centre "en la verdad y no en la alta pena" con el objetivo de que el sistema sea eficiente y contribuya a "la paz total".

Durante su intervención en el 26.° Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria celebrado en la ciudad de Bucaramanga (Santander), el mandatario advirtió que "entre más aumentan las penas, menos justicia hay, más se colapsa el aparato judicial". "Con penas de 40 o 50 años, ¿qué negociación va a haber entre el delincuente y la justicia para encontrar la verdad?", se preguntó.

En este contexto, el mandatario recalcó la necesidad de enfocarse en el establecimiento de la verdad mediante negociaciones jurídicas. "No son negociaciones entre el Estado y la delincuencia, es para restablecer la verdad y si se logra hay un beneficio jurídico. No está el sistema centrado en la alta pena, está centrado en la verdad judicial y se vuelve eficaz", aseveró.

Asimismo, reiteró que su propuesta va encaminada a conseguir "la paz total". "Solo el aparato judicial jugaría un papel parcial para la construcción de una sociedad justa. Si nosotros no construimos una sociedad justa, no salimos de la violencia", enfatizó Petro, insistiendo en que se debe profundizar en la verdad para lograr la reconciliación y no para "vengarnos".

También resaltó que deben crearse mecanismos que alejen al Poder Judicial de la politización. "La justicia tiene que estar libre del poder político, porque es la garantía de justicia precisamente en la sociedad. Y creo que esta es una segunda reforma que hay que hacer", apuntó.

A mediados del pasado mes de agosto, el jefe de Estado anunció la creación de una comisión para elaborar la reforma que será presentada en el Congreso. "El Gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia", escribió en X.