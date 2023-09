A lo Gengis Kan: Esta nación asiática sin apenas católicos da al papa una bienvenida "digna de un emperador" (FOTOS)

El papa Francisco llegó esta semana a Mongolia en la primera visita papal a la nación centroasiática, que cuenta con una de las comunidades católicas más pequeñas del mundo.

El jefe de la iglesia católica, que llegó este viernes a Ulán Bator, la capital del país, fue recibido por soldados de caballería y guardia vestidos con antiguas armaduras mongolas alusivas a los tiempos del conquistador y el fundador del Imperio mongol, Gengis Kan.

Este sábado, el papa se reunió con el presidente local, Ukhnaagiin Khurelsukh, en una típica ger mongola o yurta (tienda de campaña redonda) que fue instalada dentro del Palacio de Estado.

La comitiva del sumo pontífice fue agasajada con vistosas expresiones de cultura nacional como batallas entre corpulentos luchadores tocados con vestimentas tradicionales, ejercicios de jinetes sin montura y un espectáculo de arqueros. "Una bienvenida del papa digna de un emperador", resume el diario The New York Times.

Durante su reunión con el mandatario mongol, Francisco alabó la libertad religiosa en el país asiático, de población mayoritariamente budista, donde, según datos de la propia Santa Sede hay unos 1.500 creyentes católicos. En particular, el papa recordó que la historia de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Mongolia se remonta muy atrás en la historia, con contactos registrados en el siglo XIII.

"El hecho de que el imperio pudiera abarcar territorios tan distantes y diversos durante siglos es testimonio de la notable capacidad de sus ancestros para reconocer las sobresalientes cualidades de los pueblos presentes en su inmenso territorio y poner esas cualidades al servicio de un desarrollo común. Hay que valorar este modelo y replantearlo en nuestra actualidad", remarcó el sumo pontífice, que este lunes pondrá fin a su visita pionera, informa por Associated Press.

Asimismo, en su discurso ante obispos, misioneros y agentes pastorales, el papa les instó a no tener miedo de "los números reducidos", "los éxitos que no llegan" o "la relevancia que no aparece". "No es este el camino de Dios", resaltó Francisco que abogó por acercarse a los fieles mongoles, aprender su lengua y valorar su cultura.