Hungría insta a Occidente a dar garantías de seguridad a Rusia en lugar de aceptar a Ucrania a la OTAN

El jefe de la Oficina del primer ministro húngaro dijo que "no existe ninguna posibilidad realista" de que Kiev recupere los territorios controlados por las fuerzas rusas.

Para conseguir una paz duradera entre Rusia y Ucrania, "el mundo occidental" debe dar garantías de seguridad a Moscú, en lugar de aceptar el ingreso de Kiev en la OTAN, declaró este sábado el jefe de la Oficina del primer ministro de Hungría, Gergely Gulyas, durante una visita que hizo a la universidad de verano de la Organización de Autoformación de Estudiantes de Derecho en el condado de Fejér, recoge la prensa local.

Entre otras medidas para garantizar la paz, mencionó el despliegue de tropas de mantenimiento de paz en territorio ucraniano, si bien recalcó que sin la participación de EE.UU. "no habrá conversaciones de paz" entre las partes enfrentadas.

Gulyas enfatizó que Rusia no representa una "amenaza" para Europa Central, dado que sus tropas no han conseguido resultados rápidos y rompedores" en el último año y medio. Por otro lado, aseguró que "no existe ninguna posibilidad realista" de que Kiev recupere los territorios bajo control de los militares rusos.

Oportunidad perdida

Contra la entrada de Ucrania a la Alianza Atlántica también se pronunció esta semana el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien dijo en una entrevista con el expresentador de Fox News Tucker Carlson que los países occidentales ya no pueden permitirse aceptar su ingreso y perdieron esa oportunidad "histórica" hace muchos años.

"Esa ventana de oportunidad ya no está abierta", dado que "los rusos se hicieron cada vez más fuertes y ahora lo son aún más", puntualizó. En esta línea, sugirió "llegar a un acuerdo" con la parte rusa sobre "la nueva arquitectura de seguridad para garantizar la seguridad y la soberanía de Ucrania", pero no sobre la pertenencia del país eslavo a la OTAN.

Además, el líder húngaro aseguró que la posibilidad de una victoria de Ucrania sobre Rusia es una "falacia", pues tal desarrollo de los acontecimientos es algo que no puede darse.

"Es imposible. Todos los que se dedican a la política pueden entender la lógica, las cifras, los datos", aseveró Orbán ante la evidencia de que Ucrania "se quedará sin soldados" antes que Rusia, ya que —recalcó— "los rusos son mucho más fuertes, más numerosos".