Médica argentina gana un viaje a Rusia en un concurso relacionado con la vacuna Sputnik V

María Milagros Di Noto, una trabajadora médica de la ciudad argentina de Bahía Blanca, compartió en una entrevista con RT su experiencia de vacunación con la Sputnik V y sus impresiones de su visita a Rusia.

María Milagros Di Noto, una trabajadora médica de la ciudad argentina de Bahía Blanca, compartió en una entrevista con RT su experiencia de vacunación con la Sputnik V y sus impresiones de su visita a Rusia. pic.twitter.com/1sJacwB380 — Sepa Más (@Sepa_mass) September 4, 2023

María ganó un concurso organizado en redes sociales por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) en febrero de 2021 para promover las vacunas rusas contra el coronavirus. Los participantes debían publicar una foto con el signo de la V ('victoria') con el hashtag #SputnikV4Victory y etiquetar a sus amigos. El premio era un viaje turístico a Rusia que incluía visitas a Moscú y San Petersburgo.

María fue una de las primeras personas en Argentina en vacunarse con la Sputnik V y, en el momento en que se anunció el concurso, estaba ayudando a salvar vidas mientras completaba su educación en una facultad de medicina. Participó en las pruebas en humanos y en la etapa de pacientes con covid-19 leve.

A la pregunta de por qué decidió vacunarse, la médica afirmó: "Decidí porque quería realmente que la pandemia se terminara y gracias a que se nos ofreció la oportunidad a los médicos y enfermeras de ser los primeros en recibir la vacuna". María declaró que tuvo la suerte de ser profesional de la salud y "de ponerse la vacuna para que vean que no era mala". "¿Miedos? Tenía más miedo al virus que a la vacuna en sí", dijo.

Además, relató que después de vacunarse no experimentó ningún efecto secundario grave, solo una fiebre muy leve. "Me permitieron no ir a trabajar el día siguiente para recuperarme. Pero no mucho más, fue eso. Dormí una buena siesta y eso es todo", reveló.

Cuando se le preguntó qué sabía de Rusia antes del viaje, María respondió: "Sabía que era un país muy, muy grande de territorio, de extensión. Sabía que tenía mucha historia [...] Y también que eran muy unidos [...] Y la realidad es que superó mis expectativas. Es un hermoso país".

Contribución de Argentina al desarrollo de vacunas

Denís Logunov, director adjunto del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, dijo a RT que la aceptación de la vacuna rusa por parte de Argentina y el inicio de la vacunación masiva en el país en diciembre de 2020 desempeñaron un papel "significativo" en el éxito internacional de la Sputnik V. "Puedo nombrar dos países, sin ofender a nadie, que han hecho una contribución significativa. Son, por supuesto, Argentina y Hungría", aseveró.

Según Logunov, estas dos naciones respondieron rápidamente a la propuesta rusa y enviaron a sus especialistas a evaluar las capacidades de producción y analizar los documentos. "Una vez más quiero subrayar que no se trataba de una fe ciega en que algo hicieran los científicos rusos y tuviera que ser bueno, ni mucho menos. Se trataba de una cooperación profesional adecuada [...] sin entrar en intrigas políticas, de las que desgraciadamente había muchas", aseguró.

Logunov también destacó la profesionalidad de los especialistas argentinos. "Han abordado los problemas de la epidemia de forma muy correcta y en cierto modo valiente", indicó. De acuerdo al científico, gracias a estos especialistas se obtuvieron "datos únicos" no solo sobre la Sputnik V, sino también sobre su combinación con otras vacunas, así como sobre la selección de los esquemas de vacunación más correctos y exitosos.

Además, opinó que en cuanto al número de conclusiones médicas correctas sobre esta cuestión, "situaría a Argentina en primer lugar".