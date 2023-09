Neymar dice que Messi y él vivieron "un infierno" en el PSG

El brasileño opina que el 'crack' argentino salió del club parisino "de una manera que, futbolísticamente, no se merecía".

El delantero brasileño Neymar Jr., que recientemente se ha incorporado a las filas del club saudí Al Hilal, reveló en una entrevista con el programa Esporte Espectacular del portal Globo que él y el astro argentino Lionel Messi vivieron "un infierno" durante su etapa en el club francés Paris Saint-Germain.

Preguntado sobre cómo percibió el triunfo de Messi, que ahora milita en el Inter Miami, con su selección en el Mundial de Catar en 2022, el 'crack' brasileño confesó tener sensaciones encontradas: "Estuve muy feliz por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Llegó al cielo con la selección Argentina, lo ganó todo en los últimos años, y con el PSG vivió el infierno. Vivimos un infierno, tanto él como yo".

En este sentido, el brasileño también lamentó que durante su estancia en el combinado parisino no pudieran alcanzar la cima del fútbol europeo coronándose en la Champions League. "Nos molestamos, porque no estamos ahí por nada, estamos ahí para dar lo mejor, para ser campeones, para intentar hacer historia, por eso volvimos a jugar juntos, nos juntamos ahí para poder hacer historia. Desafortunadamente, no lo logramos", resumió.

Por otra parte, Neymar señaló que Messi abandonó el PSG "de una manera que, futbolísticamente, no se merecía". En este contexto, estima que fue "acusado injustamente" en relación con el escándalo que estalló entre Leo y el PSG tras un viaje no autorizado del argentino a Arabia Saudita.

Futuro de la selección nacional

En cuanto al futuro de la selección brasileña, que en Catar fue eliminada por Croacia en los cuartos de final, 'Ney', de 31 años, se mostró seguro de que jugadores como Vinicius Jr y Rodrygo, ambas estrellas del Real Madrid, "asumirán el papel de protagonista".

También comentó la información acerca de que el técnico Carlo Ancelotti, que actualmente dirige el club blanco, podría encabezar el combinado de su nación. En este sentido, destacó que, de materializarse este escenario, el entrenador italiano será "muy bien recibido", porque —asegura— "lo ha ganado todo en su carrera".