"¿Más crisis?": El duro cruce entre Massa y Milei marca el inicio de las campañas en Argentina

Sergio Massa y Javier Milei, dos de los principales candidatos presidenciales de Argentina, se trenzaron en una fuerte discusión en redes sociales al iniciar formalmente las campañas rumbo a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Milei, abanderado del partido ultraderechista La Libertad Avanza, comenzó la pelea al repostear una nota periodística que recogía declaraciones en las que Massa, candidato de la coalición oficialista Unidos por la Patria, criticaba propuestas como dolarizar la economía y explicaba su propio programa económico.

"Horrores de Sergio Massa. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión", escribió Milei en el inicio de un largo intercambio en el que denostó el plan económico de su contrincante, en particular su defensa del Banco Central.

.@SergioMassa lo que no tiene precio es el dólar, el cual resulta claro que no tenés idea de cómo parar. Andá a laburar a ver si descubrís la forma de terminar con la inflación... https://t.co/er80kQM2uy — Javier Milei (@JMilei) September 2, 2023

"Cuando el Banco Central pone una tasa debajo de la del equilibrio estimula el consumo (cae ahorro) y la inversión llevando a la economía fuera de sus posibilidades lo cual genera una expansión artificial que luego termina en una crisis. ¿Para eso querés usar la tasa? ¿Más crisis?", agregó al asegurar que Massa ni siquiera sabe cómo funciona una economía abierta.

"Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio", le respondió Massa, a lo que Milei reviró: "lo que no tiene precio es el dólar, el cual resulta claro que no tenés idea de cómo parar. Andá a laburar a ver si descubrís la forma de terminar con la inflación".

Pleito

El candidato oficialista insistió y retomó algunas de las propuestas más polémicas que ha presentado su rival.

HORRORES de .@SergioMassaLa tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros. https://t.co/IBK9A2J49j — Javier Milei (@JMilei) September 2, 2023

"Horror es negar el cambio climático, Javier Milei, Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Yo creo en cuidar el medioambiente. Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos", señaló.

A su vez, ya que Massa es ministro de Economía, Milei optó por recordar la crisis que padece actualmente el país.

"(Massa) El extraviado. La mitad de los argentinos son pobres, la inflación vuela por y el candidato a presidente del peronismo te habla de cambio climático. Ha perdido la brújula", afirmó.

El intercambio en redes sociales reflejó el tono de una campaña que está marcada por la incertidumbre, ya que en las elecciones primarias realizadas el pasado 13 de agosto demostraron que la intención de voto está dividida casi en partes iguales entre tres candidatos.

Milei lidera la contienda, luego de haber obtenido el 29,8 % de los votos; seguido del 28 % que alcanzó Patricia Bullrich, candidata de la coalción conservadora Juntos por el Cambio, y el 27,2 % de Massa.