Biden habría "estallado de frustración" al escuchar que los talibanes habían llegado al poder en Afganistán

El presidente de EE.UU., Joe Biden, "estalló de frustración" cuando le contaron la huida del exmandatario afgano, Ashraf Ghani, de Kabul, y la toma de la ciudad por los talibanes* en 2021, informa New York Post, citando el libro 'The Last Politician' del observador político estadounidense Franklin Foer.

"¡Denme un respiro!", exclamó Biden en respuesta a la noticia que le comunicó tres días después de que iniciara sus vacaciones el asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan.

Foer sostiene que además de Biden, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y la entonces vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, también estaban de vacaciones durante la retirada de las tropas de EE.UU. y la huida de Ghani de Afganistán. Al ver las "imágenes de afganos cayendo del cielo", Psaki escribió al entonces jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, que pensaba interrumpir sus vacaciones. "Lo siento. Creo que tienes que hacerlo", respondió Klain.

Asimismo, el autor describe que a la Administración Biden le "picó" que las críticas por su comportamiento con respecto a la crisis afgana provinieran no solo de los medios de comunicación conservadores, sino también de los "columnistas y reporteros venerables a los cuales el círculo interno de Biden respetaba y solía atender". No obstante, a pesar de frustrar al presidente, estas críticas no le hicieron cambiar de opinión sobre la retirada de tropas de Afganistán, añade.

*El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.