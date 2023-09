"Teníamos autismo": Hermano de Petro enturbia el debate sobre la salud del presidente colombiano

Una nueva declaración de un familiar del presidente de Colombia, Gustavo Petro, enturbió el clima político en el país suramericano, en medio de los intentos de la oposición para aplicar la incapacidad física o moral permanente al mandatario, debido a su ausencia en varios eventos.

El domingo pasado, Juan Fernando Petro, hermano del presidente, ofreció una extensa entrevista al programa 'Los Informantes', que transmite el canal local Caracol Televisión, en la que habló del supuesto síndrome de Asperger diagnosticado durante la adolescencia de ambos.

"Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome del autismo, el síndrome de Asperger", afirmó Juan Fernando. "En el caso de Gustavo, es más intenso que el mío", añadió.

"Cuando jóvenes éramos personas muy divertidas, cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. El psicólogo dijo que teníamos el síndrome de autismo": Juan Fernando Petro. En #LosInformantes vea #ElHermanoDelPresidente 👉 https://t.co/xsxmbaHPr7 📺 pic.twitter.com/utQb9Kwckv — Los Informantes (@InformantesTV) September 4, 2023

Rápidamente la mayoría de medios relató el "padecimiento" del mandatario, como la revista Semana, que entrevistó a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien declaró que una vez encontró al presidente "acostado, tirado en el suelo" a "pleno día".

"No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento", señaló Betancourt a Semana, en una afirmación que fue desmentida por el jefe de Estado.

La "connotación"

En medio del revuelo, Juan Fernando Petro salió este lunes a aclarar el tema. Entrevistado en Blu Radio, el pariente del mandatario criticó la "descontextualización" y "la connotación con que se dice" lo expuesto en 'Los Informantes'.

"El presidente no está enfermo", enfatizó, tras detallar que el objetivo del diálogo de casi tres horas —resumido en 15 minutos—, era tratar su aporte de los últimos años al proceso de paz en Colombia. No obstante, se quejó: "De mi trabajo en la paz no salió absolutamente nada".

Presidente @petrogustavo, si llegase a tener Asperger toda nuestra admiración, respeto y empatía con usted. Aquellos que lo atacan solo demuestran su ignorancia frente al Síndrome de Asperger, por ello es importante educar al respecto 🧠📝 #AspergerEsDeGenios Son unos putas… pic.twitter.com/YDz3q54qyW — Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) September 4, 2023

Al ser preguntado si el psicólogo del colegio que lo atendió también diagnosticó a su hermano, respondió que no, dado que él ni siquiera estuvo presente en la sesión.

Sumado a esto, precisó que la opinión del experto fue "sin exámenes neurológicos", simplemente le comentó que el ahora dignatario tenía "un comportamiento similar" y por lo tanto debía "tener lo mismo".

Cuestionado al respeto, reiteró que no se han realizado "ninguna prueba" desde entonces. "Nosotros no nos hemos hecho nada porque no lo necesitamos", recalcó.

Sobre los incumplimientos de Petro en algunos eventos, manifestó que "no tiene nada que ver con el Asperger", porque esta "no es una enfermedad, es una característica de la manera de ser de una persona, que va con su temperamento y su carácter".

Polémica

El hermano de Petro anunció que presentará una queja formal al programa por la edición, que ha sido lo más sonado en la nación latinoamericana en las últimas horas.

De hecho, en la red social X varias personas han criticado esta supuesta revelación sobre el síndrome de Asperger, dado que este término se documentó por primera vez en el mundo en 1981, producto de la obra científica de la psiquiatra Lorna Wing junto a Judith Gould.

Dice Juan Fernando Petro que a él y a su hermano el “psicólogo del colegio” les dijo que tenían SÍNDROME DE ASPERGER, creo que lo que ustedes tienen es MITOMANÍA, porque la primera vez que se habló de este término, fue en 1981, y para esa época, Gustavo Petro tendría 21 años.… pic.twitter.com/UERdopkvIm — Caroladino 🦒♥️ (@dicalaca18) September 4, 2023

En esa línea, al hermano del presidente le preguntaron cómo era posible una diagnosis de este tipo en los 70. "No tengo ni idea (...) tal vez no tenía ese nombre en ese momento", respondió.

Por su parte, el periodista Félix de Bedout se sumó al tema y alertó sobre la "degradación del debate público".

El Asperger no es una “enfermedad”, es una condición que afecta la capacidad de socializar. Tratar de denigrar de una persona por razones políticas utilizando el término, es un paso más en la degradación del debate público. — Félix de Bedout (@fdbedout) September 4, 2023

"El Asperger no es una 'enfermedad', es una condición que afecta la capacidad de socializar. Tratar de denigrar de una persona por razones políticas utilizando el término, es un paso más en la degradación del debate público", señaló en X.

Lo que expresan políticos

Los partidos opositores, incluidos los que introdujeron ante el Senado una petición para que se examine médicamente a Petro, hasta ahora no se han pronunciado sobre esto.

Quien sí habló fue el exmandatario Andrés Pastrana (1998-2002), instando a que se difundan detalles sobre el estado de salud del líder del gobernante Pacto Histórico.

"Ya que Petro manifiesta, a través de su hermano, que el síndrome de Asperger es la explicación de su errático comportamiento, sería oportuno que incluyera en su hoja de vida la correspondiente constancia de su médico", escribió en X.

Por su parte, la senadora María José Pizarro Rodríguez, del Pacto Histórico, llamó a tener "altura en el debate público" y solicitó a los medios difundir "información veraz".

"Aún de ser cierto que el presidente Petro tuviera Asperger, no hablamos de una enfermedad o condición inhabilitante. Personas notables lo han tenido", añadió, en una publicación en la que se menciona a figuras del mundo con este síndrome, como Elon Musk o Bill Gates.

Hasta ahora el presidente colombiano no se ha referido a este asunto.