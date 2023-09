Alberto Fernández cuestiona a los "negacionistas" de la dictadura que quieren "sacar al Estado"

En medio de la campaña electoral en Argentina, el presidente Alberto Fernández se diferenció este lunes de las propuestas de La Libertad Avanza (LLA), el partido más votado en las elecciones primarias, al defender el rol del Estado y rechazar a los "negacionistas" de la dictadura que gobernó al país entre 1976 y 1983.

Aunque no dio nombres, el mandatario aludió a la reciente polémica por la convocatoria de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel (LLA), quien organizó para esta jornada un "Homenaje a las Víctimas del Terrorismo" en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

"No es un tiempo fácil, pero en tiempos difíciles hay que hablar con la verdad. No somos negacionistas, ni de la situación económica, ni del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta patria. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad", señaló Fernández durante la entrega de viviendas sociales en la provincia de San Juan.

🎙️ "Los tiempos difíciles se hablan con la verdad. No somos negacionistas de la situación económica, del cambio climático ni de la dictadura que vivió esta patria, negacionistas son los que hablan de libertad". El presidente @alferdez en la entrega de 788 viviendas en San Juan. pic.twitter.com/rmfvTT9l5v — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 4, 2023

"Nos han tocado tiempos difíciles e ingratos. La situación no es fácil, sabemos el problema de la inflación y los ingresos de la gente, estamos preocupados en salir de ese problema que no se resuelve sacando el Estado del medio", afirmó el presidente.

Contra la "casta económica"

Con ese mensaje hizo referencia al 'plan motosierra' del que habla el economista Javier Milei, candidato a presidente del espacio que se autodefine 'libertario', y que promete acabar con el kirchnerismo y toda la "casta política".

"Cuando dicen que van a achicar el gasto del Estado, quiero que sepan que el 70 % del gasto es en jubilaciones y personas que lo necesitan. ¿Qué van a hacer? Se piensan que un banco se va a ocupar de construir estas casas. Hay que salir de la ciudad de Buenos Aires y ver la Argentina", replicó el jefe de Estado.

Asimismo, Alberto Fernández tomó el concepto de "casta" que utiliza Milei y remarcó: "Tampoco somos parte de una casta protegida por los que dicen estar contra la casta. La casta económica argentina es la que posterga el desarrollo del país".

Las críticas del mandatario se dan horas después de un tenso cruce entre Milei y el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialista Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quienes se trenzaron en una discusión a través de las redes sociales.

La campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 22 de octubre inició formalmente este sábado, luego de que venciera el plazo para el registro de candidatos proclamados en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).