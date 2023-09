Hallan un instrumento quirúrgico "del tamaño de un plato" dentro de una mujer más de un año tras una cirugía

Un instrumento quirúrgico "del tamaño de un plato de comida" fue hallado en el abdomen de una mujer 18 meses después de que fuera intervenida por una cesárea en el Hospital de Auckland, Nueva Zelanda, en el año 2020.

El instrumento, conocido como 'retractor Alexis', quedó dentro de la paciente tras dar a luz a su bebé. La madre comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales, lo que la llevó a visitar varias veces a su médico de cabecera y el servicio de urgencias del hospital.

La comisaria de Salud y Discapacidad neozelandesa, Morag McDowell, declaró que el Hospital de Auckland incumplió el estatuto que establece que todo consumidor tiene derecho a recibir servicios con destreza y cuidados razonables.

"Como se expone en mi informe, en este caso la atención fue significativamente inferior al nivel adecuado y dio lugar a un prolongado periodo de angustia para la mujer", dijo McDowell. "Deberían haberse establecido sistemas para evitar que esto ocurriera", agregó.

En el informe del Comisionado de Salud y Discapacidad de Nueva Zelanda, difundido este lunes, se detalla que en el recuento de los instrumentos quirúrgicos utilizados no se incluyó el retractor Alexis, pues este no se "introduce completamente en la herida" y no correría el riesgo de quedar dentro, según una enfermera de la comisión.

También se detalla que el dispositivo se extrajo de la mujer en el año 2021, después de que fuera descubierto mediante una tomografía computarizada abdominal.

Caso similar

En un caso parecido en el año 2018, en el mismo hospital un hisopo quedó dentro del abdomen de un paciente, lo que llevó al Comisionado de Salud y Discapacidad a obligar a la entidad y al personal del centro a leer la política de recuento de instrumentos y asegurarse de actualizar los cambios.

Por su parte, McDowell se notó bastante decepcionada por la no implementación de las recomendaciones en el hospital, u sugiere que el centro médico debería presentar una disculpa ante la mujer afectada por la negligencia.