Le Monde: Francia inicia conversaciones sobre la retirada de sus tropas de Níger

París ha iniciado conversaciones con militares nigerinos sobre la retirada de determinadas unidades de las tropas de Francia del territorio de la nación africana, donde gobierna la junta militar tras el golpe de Estado perpetrado a finales de julio, informa Le Monde citando fuentes francesas familiarizadas con el asunto.

Así, un mes después de que las nuevas autoridades de Níger pusieran fin a los acuerdos de cooperación militar con Francia, "se han iniciado discusiones sobre la retirada de ciertos elementos militares". "Es normal que se hable de esto, ya que la cooperación antiterrorista se ha interrumpido", dijo uno de los interlocutores del medio, refiriéndose al hecho de que París envió sus soldados a solicitud del anterior Gobierno para impulsar la lucha contra los grupos terroristas y entrenar a las formaciones locales.

Al mismo tiempo, se señala que las conversaciones solo se mantienen entre militares y no con la junta que se encuentra en el poder, ya que las autoridades francesas siguen sin reconocer a su gobierno y hasta ahora han rechazado las peticiones de retirada de sus tropas desplegadas en Níger.

⚡️ Miles de nigerinos protestan frente a la Embajada de Francia en Niamey pic.twitter.com/e1PB8vQML7 — Sepa Más (@Sepa_mass) July 30, 2023

"Existen discusiones [...] a nivel local entre militares para facilitar los movimientos de los recursos militares franceses paralizados desde la suspensión de la cooperación antiterrorista", afirmó este martes el entorno del ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, tras explicar que los drones, helicópteros y aviones de Francia que se encuentran en el país africano están detenidos desde hace un mes.

Recientemente, la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, reconoció que los militares franceses no pueden "de facto" cumplir sus misiones en Níger. "Hoy en día, esta misión ya no puede llevarse a cabo, puesto que ya no tenemos operaciones de facto llevadas a cabo conjuntamente con las fuerzas armadas de Níger", declaró.