López Obrador entregará el "bastón de mando" a quien gane candidatura presidencial oficialista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que le entregará un bastón de mando a quien gane la candidatura presidencial del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con miras a las elecciones generales que se realizarán el 2 de junio del próximo año.

"Le quiero decir: aquí te entrego este bastón que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante", señaló el mandatario.

El miércoles será un día decisivo en la historia política de México, ya que culmina la elección interna de la coalición que encabeza Morena y en la que participan el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El presidente López Obrador mencionó que mañana se dará a conocer al ganador de la encuesta de Morena. "Yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo", reiteró. "Voy a apoyar a quien gane la encuesta (...) y le voy a entregar el bastón de mando", agregó.

Los candidatos son, por parte de Morena, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien encabeza las encuestas; el excanciller Marcelo Ebrard; y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; en tanto que el exdiputado Gerardo Fernández participa en nombre del PT; y por el PVEM, el senador Manuel Velasco.

La definición se dio con base en sondeos que ya se realizaron y cuyos resultados se darán a conocer el miércoles, por lo que en las horas previas se ha incrementado un clima de fuerte expectativa política.

Ahora sí ARRANCA el conteo oficial de MORENA en el WTC. 5 encuestas: la de MORENA, la de Buendía, Demotecnia, Mercaei y Heliga. En unas horas más sabremos a quién le entregará el bastón de mando @lopezobrador_.

Fin de época

En ese sentido, López Obrador recordó que, a diferencia de lo que ocurrió durante décadas, él no intervino de ninguna manera para elegir al candidato o candidata del oficialismo, y se limitará a respaldar a quien gane.

"Como miembro dirigente del movimiento de transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial, para la conducción del movimiento", dijo.

Una vez que se sepa quién obtuvo la postulación oficialista, agregó, a él le corresponderá seguir gobernando durante un año en el que trabajará para ayudar al pueblo, terminar obras y consolidar la transformación que comenzó en el país cuando asumió la presidencia a fines de 2018.

Con respecto a la entrega del bastón de mando, precisó que será una ceremonia partidaria que se realizará mañana en la noche o el jueves, ya que el viernes partirá a una gira por Colombia y Chile.

"Tengo que esperar los resultados y luego me voy a pronunciar. No sé exactamente cómo va a ser (la ceremonia) porque hay que ver qué opina quién resulta ganador, ganadora, hombre, mujer, hermana o hermano, pero sí me gustaría ya cerrar esa etapa", dijo.