Sube a 21 el número de muertes por el ciclón extratropical en el sur de Brasil

“Salvamos muitas vidas, não tenho dúvida. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, servidores, civis e voluntários atuaram... E, infelizmente, 21 não puderam ser salvas”, diz Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Sobre as 15 mortes em Muçum, ele disse que as… pic.twitter.com/GRlURjMcYm