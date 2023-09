Un juez de la Corte Suprema de Brasil afirma que la detención de Lula fue "un montaje"

Dias Toffoli: "Já seria possível, simplesmente, concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país." @DanielaLima_ detalha decisão do ministro que anulou atos decorrentes do acordo de… pic.twitter.com/TsOdKnM5Bu