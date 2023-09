WSJ: El Pentágono planea crear una enorme flota de inteligencia artificial para contrarrestar a China

El Pentágono está considerando el desarrollo de una vasta red de tecnología, drones y sistemas autónomos impulsados por inteligencia artificial en los próximos dos años, para contrarrestar las amenazas de China y otros adversarios, informa The Wall Street Journal. La decisión obedece a la preocupación de que EE.UU. esté tardando demasiado en implementar las últimas tecnologías, mientras que el Ejército chino progresa rápidamente, lo que supone una amenaza cada vez mayor.

Se planea desarrollar una serie de sistemas de inteligencia artificial aéreos, terrestres y marítimos, que sean pequeños, inteligentes y baratos. También se pretende impulsar sistemas terrestres inteligentes para logística, sistemas espaciales autónomos y tecnologías de defensa antimisiles.

Se espera que la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, pronto proporcione más detalles sobre la iniciativa.

China tiene actualmente más buques que la Armada estadounidense y está invirtiendo activamente en sistemas autónomos, como señala el Pentágono en su informe 2022. El país asiático está "mostrando un número creciente de sistemas autónomos y de mando, incluso para aplicaciones de combate", dice el documento.

"No estamos en guerra. No buscamos la guerra, pero deberíamos conseguir que este departamento actúe con la misma urgencia, porque China no espera", cita el periódico a Hicks.

Sin embargo, algunos expertos dudan de que EE.UU. tenga bastantes recursos como para lograr su objetivo. De acuerdo con Hicks, el Pentágono tiene previsto preparar una lista de inversiones iniciales hacia finales de año, basándose en lo que los jefes de servicio y los mandos militares creen que necesitan.