Claudia Sheinbaum gana la candidatura presidencial de Morena en México

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ganó la candidatura presidencial de la coalición oficialista que encabeza el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, fue el encargado de anunciar los resultados de las encuestas que confirmaron los vaticinios de los últimos meses, ya que Sheinbaum siempre estuvo en primer lugar.

Según Durazo, el proceso "concluyó plenamente y en forma democrática". "No hubo mayores incidentes", sostuvo, respondiendo a las denuncias del excanciller Marcelo Ebrard por presuntas "inconsistencias".

pic.twitter.com/dwq1oE8fse — Sepa Más (@Sepa_mass) September 7, 2023

Sheinbaum ganó las 5 consultas, 4 que encargó la fuerza a distintas encuestadoras, y una realizada internamente.

En la encuesta de Morena, la científica se impuso con el 39,4 % frente a sus contrincantes, el excanciller Marcelo Ebrard (25,6 %); el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López (10 %); el diputado Gerardo Fernández Noroña (12,2 %); y los senadores Ricardo Monreal (6,5 %) y Manuel Velasco (6,3 %).

La candidata presidencial señaló en el acto realizado en la capital mexicana que ya ha pedido en la mañana una reunión con la dirigencia del partido porque "inicia el proceso electoral y no hay un minuto que perder".

"Me siento orgullosa, honrada. Hemos sido parte de este movimiento desde su fundación", dijo. Y añadió que es "un honor estar con Obrador".

Un proceso "histórico"

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la transición de poder y autoridad del partido estará a cargo del presidente mismo, Andrés Manuel López Obrador, quien hará la entrega del bastón de mando para realizar "el cambio verdadero" hacia la "Cuarta Transformación" de México.

"Hemos terminado un proceso histórico, inédito para la democracia de nuestro país. Ha sido posible gracias al compromiso de miles de militantes y simpatizantes que han sacado adelante a este movimiento".

"Una vez elegido el nuevo liderazgo, es tarea y responsabilidad de todas y todos cerrar filas en torno suyo, para apuntalar nuestro movimiento" afirmó el presidente de Morena. Y añadió que el poder continuará en manos de ese espacio político: "Vamos a ganar el futuro en 2024. La victoria seguirá siendo nuestra".

A partir de ahora, Sheinbaum se convertirá en la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, eufemismo que creó el oficialismo para no violar la ley electoral que impide la designación oficial de los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones generales del 2 de junio del próximo año.

La confirmación de su victoria se dio en unas semanas que han hecho historia, ya que por primera vez dos mujeres protagonizarán la carrera por la presidencia: Sheinbaum, que parte como favorita; y Xóchitl Gálvez, la candidata del conservador Frente Amplio por México que será su rival principal.

Esto significa que, de manera inédita, una mujer podría ser la próxima presidenta de México.

Tensión

El recuento de los votos de las encuestas que definieron la candidatura oficialista estuvo marcado por una fuerte tensión debido a las quejas de Ebrard, quien a lo largo del proceso se mantuvo en segundo lugar.

Uso de recursos públicos, favoritismo, financiamiento opaco, promoción indebida del voto y "acarreo" fueron apenas algunas de las denuncias del excanciller.

En el transcurso del miércoles, Ebrard llamó a "reponer" el proceso interno, debido a que se registraron "graves inconsistencias", como que le impidieron a su equipo estar en el conteo de las boletas.

"Si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, la encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo con los objetivos, así me favorezcan", dijo.

Con esta inconformidad, Ebrard fue el único de los aspirantes que no asistió al World Trade Center de Ciudad de México, en donde Morena anunció los resultados de la encuesta.