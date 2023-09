Arnold Schwarzenegger revela su experiencia cercana a la muerte durante un procedimiento médico

El actor, de 76 años, explicó que lo que se suponía que iba a ser un simple procedimiento no invasivo se complicó cuando su equipo médico "cometió un error y perforó la pared del corazón".

El legendario actor y político estadounidense Arnold Schwarzenegger habló sobre su experiencia cercana a la muerte durante un procedimiento médico.

"Recuerdo cuando me operaron a corazón abierto, la tercera, que fue hace unos años, poco antes de empezar 'Terminator 6', y estaba yo realmente asustado", relató el actor en un video difundido en YouTube. "Me desperté y, de repente, los médicos estaban delante de mí y decían: 'Lo sentimos mucho, pero no resultó como habíamos planeado'", agregó.

Schwarzenegger, de 76 años, explicó que lo que se suponía que iba a ser un simple procedimiento no invasivo se complicó cuando su equipo médico "cometió un error y perforó la pared del corazón", por lo que tuvieron que abrirle rápidamente el tórax para salvarle la vida, debido a una hemorragia interna.

A pesar del contratiempo, el exgobernador del estado de California tuvo una recuperación sin percances. Progresó lentamente, pasando de 10 pasos al día a dar paseos diarios por el hospital. "Parecía un idiota contoneándome por los pasillos, pero el caso es que me ponía en marcha porque los médicos dicen que hay que ejercitar los pulmones, ya que si coges una neumonía te puedes morir", comentó.

El actor manifestó que quería salir del hospital lo antes posible y volver a entrenar. "Tenía que estar en forma, tenía que moverme, correr, levantar cosas, practicar las escenas de lucha", indicó.