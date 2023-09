Marcelo Ebrard pide "reponer" proceso interno en el oficialista Morena por "inconsistencias"

El precandidato presidencial mexicano Marcelo Ebrard pidió este miércoles "reponer" todo el proceso interno en el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a unas horas de que el partido informe sobre los resultados de su encuesta, la cual definirá al candidato o la candidata que representará a la organización en los comicios generales de 2024.

Ebrard denunció que hay "graves inconsistencias" en el proceso y que le impidieron estar en el conteo de las boletas.

"Aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la Policía, hace unos momentos, para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo", mencionó en un video que publicó en su cuenta en X.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Asimismo, en un acto, comentó que "si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, la encuesta", no estarían cumpliendo los objetivos que se han planteado, así los resultados le favorezcan.

#EncuestaMorena | “No estoy hablando de fraude, pero sí de todas las incidencias”, dice Ebrard, quien advierte que “puede ser muy cuestionable el resultado, que repitan el procedimiento”. pic.twitter.com/6bLle3UkwX — Animal Político (@Pajaropolitico) September 6, 2023

Definición en Morena

El partido fundado por el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prevé anunciar la tarde del miércoles a su candidato para las presidenciales del 2024, en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además de Ebrard, la candidatura se la disputan la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. También están el exdiputado Gerardo Fernández, quien participa en nombre del PT; el senador morenista, Ricardo Monreal; y el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, del PVEM.

