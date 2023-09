Sorprenden a un ministro belga "fingiendo orinar" en plena calle y dice que estaba tocando una guitarra imaginaria

Tres invitados de Van Quickenborne orinaron sobre una furgoneta de Policía estacionada cerca de su casa y fueron captados por las cámaras. El alto funcionario aparece también en el video, pero de momento no está claro si fingía orinar o hacía como si tocaba una guitarra imaginaria, como él asegura.

El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, se ha visto envuelto en un escándalo a nivel nacional después de la celebración de su 50.º cumpleaños, el mes pasado, cuando tres de sus invitados fueron captados por las cámaras de vigilancia orinando en repetidas ocasiones sobre las furgonetas de Policía estacionadas junto a la casa del político.

Frente a la diatriba, la oficina de Van Quickenborne emitió un comunicado en el que se decía que el ministro "desaprueba ese comportamiento", "no estuvo presente en los hechos alegados y no tenía conocimiento de ellos". No obstante, esta semana la emisora pública belga VRT aseguró que existe otro video que muestra al alto funcionario, el día del incidente alrededor de las 4:00, parado en la acera cerca de su casa y "fingiendo orinar".

¿Guitarra 'aérea'?

En un intento de exonerarse de acusaciones, Van Quickenborne presentó a varios medios de comunicación belgas su propio video. En las imágenes aparece con uno de sus invitados y hace un movimiento como si estuviera haciendo pis, pero que él describe como "una especie de movimiento de [fingir tocar una] guitarra", lo que en inglés se conoce como 'air guitar' o guitarra aérea. Además, reiteró que no sabía que sus invitados habían hecho pis sobre una furgoneta de la Policía.

Mogelijk ook niet dus…Allemaal naast de kwestie. Vraag is: heeft hij gelogen.Van Quickenborne verdedigt zich en deelt eigen bewakingsbeelden: “Ik deed mogelijk een gitaarbeweging” https://t.co/ySgI0J2xFC — VdputteR (@vdputter) September 6, 2023

Este jueves, el ministro tendrá que comparecer ante el comité de Justicia del Parlamento belga, que revisará el incidente. Van Quickenborne se propone mostrar allí su video para calmar la ola de críticas por parte de políticos locales y sindicatos de policías. Entre tanto, la Fiscalía anunció que iniciará una investigación sobre esos hechos.