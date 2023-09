El Pentágono espera que Ucrania utilice "de forma responsable" los proyectiles con uranio empobrecido

El Departamento de Defensa estadounidense confía en que las Fuerzas Armadas ucranianas utilizarán "de forma responsable" los proyectiles de uranio empobrecido suministrados por EE.UU. bajo el nuevo paquete de ayuda militar al régimen de Kiev, declaró este miércoles a CNN la vicesecretaria de Prensa del Pentágono, Sabrina Singh.

"No voy a adelantarme a ningún anuncio que el Pentágono no haya hecho hasta hoy, pero lo que sí voy a decir es que estas municiones son de uso estándar en tanques que no solo utiliza EE.UU., sino que vamos a proporcionar a los ucranianos. Y si se incluyen en los paquetes que se entregarán hoy o en las próximas semanas, tenemos absoluta confianza en que los ucranianos los utilizarán de forma responsable", afirmó Singh.

La administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció este miércoles que entregará al régimen de Kiev un nuevo paquete de ayuda militar que incluye proyectiles de uranio empobrecido. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Defensa, el paquete, valorado en unos 175 millones de dólares, incluirá proyectiles de uranio empobrecido de 120 mm para los tanques Abrams previamente suministrados al Ejército ucraniano.

Cabe recordar que anteriormente el Reino Unido prometió entregar a Kiev municiones de ese tipo, lo que no solo provocó una fuerte reacción por parte de Moscú, sino que también planteó la cuestión de si esta medida podría implicar graves consecuencias para los civiles que viven en los territorios en los que se planea utilizar ese tipo de armamento.

El uso de municiones de uranio empobrecido viene siendo objeto de constantes debates. Quienes se oponen a su uso, como la Coalición Internacional para la Prohibición de Municiones de Uranio, advierten sobre los peligros para la salud asociados a la inhalación del polvo de uranio empobrecido de estas armas, que puede derivar en cáncer o en defectos congénitos para generaciones futuras.