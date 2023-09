Biden cancela los permisos concedidos bajo Trump para la extracción de petróleo en Alaska

El presidente estadounidense canceló el miércoles los permisos emitidos por la Administración anterior de Donald Trump para arrendar tierras en Alaska para la explotación de petróleo y gas. La decisión de Joe Biden pretende ayudar a preservar las tierras y la fauna del Ártico y honrar la "cultura, historia y sabiduría perdurable" de los nativos de Alaska, que han vivido en esas tierras "desde tiempos inmemoriales", según el comunicado oficial.

Biden afirmó que, por culpa del cambio climático, el Ártico se está calentando "más del doble de rápido" que el resto del mundo y que es responsabilidad del Gobierno proteger la región. El mandatario se comprometió a seguir tomando "medidas audaces" para hacer frente a la urgente crisis climática como parte de su programa de protección y conservación del clima, "el más ambicioso de la historia" del país.

Siete contratos de arrendamiento de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR) firmados bajo Trump serán cancelados, deteniéndose así años de intentos de perforación en la región protegida, de más de 52.000 kilómetros cuadrados, informó la CNN. La decisión afectará a la Autoridad de Desarrollo Industrial y Exportación de Alaska, que bajo la Administración Trump adquirió unos 1.500 kilómetros cuadrados de arrendamientos en la llanura costera del refugio natural.

"Gracias a la decisión de hoy, nadie tendrá derecho a perforar en busca de petróleo en uno de los paisajes más sensibles de la Tierra", señaló la secretaria del Interior, Deb Haaland. "Las tierras públicas pertenecen a todos los estadounidenses, y existen lugares donde simplemente no hay sitio para la extracción de petróleo y gas y el desarrollo industrial", declaró.

Reacción en los círculos políticos

La decisión de Biden ha provocado una controvertida reacción pública. Algunos políticos apoyan al presidente y están a favor de proteger la naturaleza única de Alaska, mientras que otros condenan tal medida, recordando que Estados Unidos necesita los recursos.

La medida se produce "en un momento en que Estados Unidos y nuestros aliados necesitan los recursos de Alaska más que nunca", comentó la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski. "Estas decisiones son ilegales, imprudentes, contraintuitivas y las últimas muestras de la incoherente política energética del presidente Biden", afirmó en un comunicado.

Por su parte, algunos demócratas en el Congreso y grupos ecologistas expresaron su aprobación y apoyo a la decisión del jefe de la Casa Blanca. "Este es un paso significativo hacia la protección permanente del Refugio Ártico, pero no es misión cumplida", dijo a CNN el representante Jared Huffman, demócrata por California. "Esta terrible ley les obliga a llevar a cabo un proceso de arrendamiento, pero no basado en una revisión medioambiental profundamente defectuosa y no sin considerar alternativas más protectoras y la mejor ciencia disponible", agregó.