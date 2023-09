"¿Pueden prestarme para recuperar la selva?": La pregunta de Petro a los bancos de desarrollo

En un encuentro con más de 500 bancos públicos de desarrollo en la ciudad de Cartagena (Bolívar), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las alternativas que impulsa su país para salir de la crisis climática generada por el mercado, y la necesidad de una disminución de las tasas de interés.

El mandatario cerró el jueves la cuarta edición de la Cumbre Finanzas en Común (FICS, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo del 4 al 6 de septiembre, y en la que participaron 520 bancos de desarrollo que financian el 12 % de la inversión global cada año, según la página web del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante su intervención, que duró poco menos de media hora, el jefe de Estado se preguntó si el mercado, por sí solo, estaría en capacidad de solucionar la crisis climática mundial, a lo que agregó: "quien produjo la crisis climática fue el mercado".

“Quien produjo las crisis climática fue el crecimiento acumulado del capital movido por la ganancia”: Presidente @petrogustavo en la Clausura de la Cumbre Mundial de Bancos. pic.twitter.com/0YFavaTybh — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 6, 2023

"Si no lo detenemos, vamos a morir como especie"

En esa línea, Petro responsabilizó de la crisis climática al "crecimiento acumulado del capital", que es "movido por la ganancia" y que absorbe "cada vez más y más energía que proviene del carbón y el petróleo".

"Traslado hacia la atmósfera la acumulación económica en forma química y de eso estamos muriendo. Y si no lo detenemos, de eso vamos a morir como especie", advirtió.

A continuación, volvió a plantear otra interrogante: "¿Cómo el mercado, actuando solo, podría solucionar el principal problema de la humanidad? Pues yo creo que no puede actuar solo. No estoy en la perspectiva de que el mercado no puede ayudar", aseveró.

El dilema de la rentabilidad

Petro planteó el dilema entre los proyectos rentables –que pueden ser financiados por el capital privado, como la propuesta de generación de energía eólica en el departamento de La Guajira– y los que no lo son económicamente, como la recuperación de la selva.

"Si lo veo a escala colombiana, lo que más podríamos aportar para solucionar la crisis climática en el mundo es recuperar las millones de hectáreas que perdimos, quemadas, en la selva amazónica", aseveró.

Ante esta afirmación, volvió a poner sobre la mesa otra pregunta: "¿Puede alguien prestarme para recuperar esa selva?", a lo que sentenció: "Ahí no hay ninguna rentabilidad económica", más allá de la "social y vital".

Por ello, llamó a abordar el problema bajo "otro mundo mental" para que la "prioridad en América del Sur sea que la selva recupere su frontera natural". Bajo esta concepción, consideró que la cooperación de lo público a escala global, con una banca estatal más fortalecida, ofrecería una posible salida.

¿Cuál es la propuesta de Colombia?

En su intervención, Petro informó que Colombia, Francia, Kenia y Ghana preparan la propuesta de cambio de deuda externa por acción climática, que será presentada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 28), que se llevará a cabo en Dubai, entre noviembre y diciembre de este año.

La propuesta consiste en realizar una emisión mundial de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (FMI)​ para pagar a los acreedores, disminuir los servicios de la deuda mundial y liberar espacio financiero presupuestal de los poderes públicos, para establecer un 'Plan Marshall' contra la crisis climática.

"Es repetir lo del Covid-19 con unos criterios diferentes de proporciones entre los países y con un objetivo: un relanzamiento de la economía mundial. La emisión traería un crecimiento económico pero enfocado en un objetivo: las inversiones que permitan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta", aseveró.

Las tasas de interés

El presidente colombiano afirmó que la deuda de los países "crece más rápidamente que la producción" y recordó que en Colombia, en 2024, la partida más grande del presupuesto nacional será para pagar los intereses de la deuda.

"Si no hay un cambio, cada vez más el trabajo de los colombianos, pagado al Estado a través de los impuestos, se irá en pagar intereses", advirtió. En ese sentido, citó un ejemplo: "Como quien usa una tarjeta de crédito y ya no tiene para hacer el mercado. Ese escenario es global", agregó.

Ante esto, pidió a los bancos centrales bajar las tasas de interés –solicitud que ya le hizo en su país al estatal Banco de la República, en días pasados– debido a que esta institución considera que no debe haber descensos y que deben mantenerse como están.

Previamente, el Gobierno, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)​, coincidieron en que era posible en este momento que ocurriera una reducción en las tasas de interés.

En su opinión, existe un debilitamiento del poder público a escala global y es precisamente el endeudamiento el que "le resta la capacidad financiera" al mundo, por lo que pierde su capacidad de acción.